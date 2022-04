Entre la Vida y la Muerte es la nueva película romántica de Netflix que ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming y está causando sensación.

En los estrenos más atractivos de abril, Netflix trae esta película protagonizada por Joey King y Kyle Allen.

En donde vemos nuevamente a Joey King regresar al romance junto a Netflix, luego de su éxito en la plataforma tras la trilogía de El stand de los besos que la actriz protagonizó de 2018 a 2021.

Ahora la película romántica, Entre la Vida y la Muerte es la nueva cinta en donde Joey King protagoniza una nueva historia de amor adolescente que mezcla el romance con lo paranormal.

Entre la Vida y la Muerte: la nueva película romántica de Netflix que causa sensación (Netflix)

¿De qué trata Entre la Vida y la Muerte, la nueva película romántica de Netflix que causa sensación?

Entre la Vida y la Muerte, la nueva película romántica de Netflix que está causando sensación y que contará la historia de Tessa.

Quien es una joven que vivió toda su vida en un refugio de niños, por lo que no cree en el amor.

Eso, hasta que conoce a Skylar, un estudiante de último año de secundaria que logra conquistar el corazón de Tessa.

Por lo que los dos jóvenes comenzarán a vivir un romance inesperado y apasionado, pero en donde no todo podrá ser tras una tragedia.

Luego de que ambos sufran un trágico accidente automovilístico que le arrebatará la vida a Skylar.

Tras esto Tessa se hundirá en una profunda tristeza, pero en donde volverá a la vida comienza a recibir mensajes del más allá.

Lo que la hará creer que Skylar es quien está intentando conectar con Tessa y así darle un final a su historia de amor.

La película romántica, Entre la vida y la muerte está basada en la novela juvenil de 2022 The In Between, la cual fue escrita por Marc Klein.

Para la cinta fue el propio Marc Klein quien escribió el guión bajo la dirección de Arie Posin.

Además de Joey King y Kyle Allen, la película romántica Entre la vida y la muerte cuenta con las participaciones actorales de: