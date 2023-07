El Rey, serie autorizada de Vicente Fernández, podrá verse gratis desde el 14 de agosto en televisión abierta; aquí te contamos todos los detalles.

Jaime Camil -de 49 años de edad- quien interpreta a una de las leyendas más grandes de la música mexicana, compartió una gran noticia para todos los fans.

Expresó que la serie autorizada de Vicente Fernández, El Rey, llegará a TV Azteca en el mes de agosto.

El Rey, Vicente Fernández: Jaime Camil no aceptará críticas por su interpretación del Charro de Huentitán

El Rey es la serie de Vicente Fernández que se adentra en la intensa vida y carrera del ícono de la música ranchera a lo largo de siete décadas.

Protagonizada por Jaime Camil y Marcela Guirado, El Rey fue producida por Dago García.

El Rey es una serie de televisión biográfica musical producida por Dago García y protagonizada por Jaime Camil, que cuenta la vida de Vicente Fernández.

En entrevista con Ventaneando, Jaime Camil ha expresado que el estreno en televisión abierta de El Rey será el próximo lunes 14 de agosto a las 19:30 horas.

Esto, por la señal de Azteca Uno.

Jaime Camil resaltó que a diferencia de la que se estrenó en la plataforma de Netflix, la que se transmitirá en Azteca Uno será diferente gracias a Caracol Televisión y TV Azteca .

Ya que en sus palabras, realizaron una edición más lineal e interesante sobre la vida de Vicente Fernández.

“Es una edición lineal de una narrativa lineal, un poquito más interesante para el público de Azteca UNO, así que estoy muy emocionado”, comentó de la serie.

Jaime Camil se mostró bastante emocionado con la llegada de la serie El Rey a la señal de TV Azteca.

En entrevista con Ventaneando, Jaime Camil reconoció que no tuvo la oportunidad de conocer a Vicente Fernández.

Sin embargo, expresó que Cuquita, la esposa y viuda de Vicente Fernández, lo llamó para darle la bendición para interpretar a su marido.

“Cuquita muy linda me llamó, es un encanto de mujer, me dijo que mucha suerte. Es muy propia Cuquita y yo tuteándola todo igualado, pero es que yo me sentía en personaje”

Jaime Camil