¿Danna Paola protagonizará la serie de Gloria Trevi? Carla Estrada, productora del show, respondió a los insistentes rumores que circulan al respecto.

Carla Estrada dio detalles sobre qué episodios en la vida de Gloria Trevi se abordarán en la serie y dijo si sólo la versión de la cantante se reflejará en el show.

En entrevista para el programa de ‘Primera Mano’, Carla Estrada reconoció que en algún momento estuvo en pláticas con Danna Paola para que se sumara a uno de sus proyectos.

Sin embargo, la productora dijo que eso fue hace ya varios y no se trataba de la serie sobre la vida de Gloria Trevi, por lo que desmintió que Danna Paola vaya a ser la protagonista :

“Esta noche me lo ha preguntado todo el mundo pero la verdad es que no he hablado con Danna Paola, Danna Paola es una niña super talentosa, que sí estuve en pláticas con ella, hará unos cinco años más o menos, para otro proyecto, pero en este caso no, no he hablado con ella”

Carloa Estrada, productora