El polémico productor televisivo, Dan Schneider está demandando a los productores y creadores del documental Quiet on Set; estas son sus razones para comenzar un pleito legal.

A través de la revista Variety se ha confirmado que Dan Schneider -de 58 años de edad- está demandando a Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, la serie documental que ha desenmascarado varios abusos sexuales a estrellas infantiles de la televisión.

Pues pese a las controversiales declaraciones que no han dejado nada bien a Dan Schneider ahora el productor contraataca por varias razones en contra de los productores y creadores de Quiet on Set.

Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV (Investigation Discovery / Max)

Estas son las razones de Dan Schneider para demandar a productores y creadores de Quiet on Set

Según los papeles de demanda que fueron obtenidos por Variety, Dan Schneider ha dado varias razones para el alegato en contra de los productores y creadores de Quiet on Set.

Pues el productor de televisión Dan Schneider ha argumentado que el documental Quiet on Set lo ha presentado como un abusador de menores , sin embargo, no lo es.

“La interpretación de Schneider en Quiet on Set es un trabajo exitoso. Si bien es indiscutible que dos abusadores sexuales de niños de buena fe trabajaron en programas de Nickelodeon, también es indiscutible que Schneider no tenía conocimiento de su abuso, no fue cómplice del abuso, condenó el abuso una vez que se descubrió y, críticamente, no fue un el propio abusador sexual infantil”. Demanda de Dan Schneider a Quiet on Set

Por lo que Dan Schneider ha alegado que la serie documental Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV ha realizado un trabajo de difamación en su contra.

Debido a que el ex creador de éxitos en Nickelodeon, calificó la serie como un “éxito” que destruyó su “legado y reputación”.

“Sin duda, los acusados se esforzarán por ocultar el motivo de esta demanda señalando lo que hicieron bien, y Schneider será el primero en admitir que parte de lo que dijeron es cierto... Pero una cosa que no es, es que no es un abusador sexual de niños”. Demanda de Dan Schneider a Quiet on Set

Dan Schneider es acusado en el documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV (Yazmín Betancourt/SDPnoticias.com)

¿A quienes está demandando Dan Schneider por Quiet on Set?

La demanda de Dan Schneider por Quiet on Set fue presentada este mismo miércoles 1ª de mayo de 2024 en el Tribunal Superior de Los Ángeles, Estados Unidos, la cual acusa a:

Warner Bros, productora

Maxine Productions, productora

Sony Pictures, productora

Mary Robertson, creadora

Emma Schwartz, creadora

Asimismo, la demanda de Dan Schneider en contra de productores y creadores de Quiet on Set busca reparación por daños, mismo que incluyen angustia mental y pérdidas financieras a raíz de la serie documental.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados en la serie documental Quiet on Set se ha pronunciado, pese a que ya han sido contactados por los medios locales.