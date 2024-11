La nueva película navideña Christmas in the Spotlight, ha revelado su trailer y trama, la cual está inspirada en el romance de Taylor Swift y Travis Kelce.

Lifetime lo ha hecho una vez más, pues ha revelado el próximo estreno para su película pensada para televisión llamada Christmas in the Spotlight.

Y es que tal y como aparece en la sinopsis, Christmas in the Spotlight es una película que se inspiró en el romance de Taylor Swift de 34 años de edad, y de Travis Kelce de 35 años de edad.

Por lo que te contamos todos los detalles de esta nueva película navideña que el amor entre Taylor Swift y Travis Kelce inspiró.

¿De qué trata Christmas in the Spotlight, película inspirada en Taylor Swift y Travis Kelce?

Tal y como se ha revelado, el romance entre Taylor Swift y Travis Kelce ha inspirado a muchos, a tal grado de hacer una película inspirada en su amor.

La película que contará el romance entre Taylor Swift y Travis Kelce se llama Christmas in the Spotlight y fue producida por Lifetime.

Y tal y como su sinopsis revela, Christmas in the Spotlight sigue la historia de Bowyn quien es una popular cantante que, aunque la mayoría de sus canciones hablan sobre el amor, no ha encontrado a su hombre ideal.

La fama de Bowyn y su agenda hacen que sea casi imposible tener una cita, pero eso cambiará cuando conozca a Drew, un jugador de fútbol profesional.

Su encuentro se da en el backstage de su espectáculo con su sobrina, en donde surge una chispa innegable entre los dos pero ¿podrá durar cuando ambos están bajo el foco público y con agendas saturadas?

“Mientras la gente se pregunta si sus sentimientos mutuos son reales o solo para aparentar, aumenta la presión de la prensa, los paparazzi, sus fans e incluso su familia, incluida la cuñada de Drew, Nicole. La pareja tiene hasta el final de la temporada navideña para decidir si quieren seguir juntos o dejar que todo se termine” Sinopsis oficial de Christmas in the Spotlight

Christmas in the Spotlight, película inspirada en el romance de Taylor Swift y Travis Kelce (Lifetime)

Este es el reparto de Christmas in the Spotlight, película que cuenta la historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce

Tal y como se ha revelado, el amor entre Taylor Swift y Travis Kelce ha inspirado una nueva película para la televisión hecha por Lifetime:Christmas in the Spotlight.

Esta nueva película contará la historia entre Taylor Swift y Travis Kelce, obviamente con su debida dosis de drama y con los nombres cambiados.

Por lo que te decimos quién está en el reparto de Christmas in the Spotlight:

Bowyn - Jessica Lord de 26 años de edad

Drew - Laith Wallschlege de 32 años de edad

Mira - Jeannie Mai de 45 años de edad

Nicole - Haley Kalil de 32 años de edad

Hudson - David Pinard de 35 años de edad

Christmas in the Spotlight, película que contará la historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce, se estrenará en Lifetime el próximo 23 de noviembre.