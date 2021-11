Carmen Salinas: Estas actrices la reemplazarían en ‘Mi Fortuna es Amarte’

Carmen Salinas sería reemplazada en ‘Mi fortuna es amarte’, ante el grave estado de salud que enfrenta y que le impediría retomar las grabaciones de la telenovela, según TVNotas.

La publicación sostiene que dos actrices ya han sido contactadas para asumir el personaje interpretado por Carmen Salinas y evitar complicaciones con las transmisiones.

Tras informarse que Carmen Salinas sufrió o un derrame cerebral surgieron dudas sobre el destino de ‘Doña Magos Domínguez’, su personaje en ‘Mi fortuna es amarte’.

En entrevista, Nicandro Díaz, productor de la telenovela, aseguró que hará todo lo posible para que Carmen Salinas pueda seguir interpretando el personaje cuando se recupere:

“Aparentemente (no podrá volver pronto) pero por respeto a ella no he querido aún pensar en otra opción. Voy a estirar la liga lo que esté en mí para que ella conserve su espacio”

Nicandro Díaz, productor de 'Mi Fortuna es Amarte'