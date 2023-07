Debido a la huelga de actores en Hollywood, se espera que en breve todas las producciones de estudios estadunidenses sean paradas; con excepción de House of the Dragon.

Así es, House of the Dragon seguirá con la grabación de su segunda temporada, no importando la huelga de actores en Hollywood.

Lo cual resulta extraño, tomando en cuenta que se trata de una serie de HBO, división de Warner Bros. Discovery, que es de Estados Unidos.

¿Se trata de una falta de solidaridad por parte de actores y actrices? No en realidad. La producción se mantiene debido a una buena razón.

House of the Dragon temporada 2 ya tiene fecha de estreno y hasta se habla de la temporada 3

¿Por qué House of the Dragon seguirá filmando a pesar de la huelga de actores en Hollywood?

House of the Dragon hará caso omiso a la huelga de actores en Hollywood, debido a que la mayoría de su elenco no está afiliado al Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA).

Esto se debe a que el cast de House of the Dragon no es de Estados Unidos, sino de Reino Unido, lo que significa que su sindicato corresponde a dicho país.

En otras palabras, no tienen nada que ver con los problemas entre los estudios y el SAG-AFTRA, por lo que el elenco no está obligado a responder a la huelga de actores en Hollywood.

De hecho el mismo Equity, el Sindicato de Actores de Reino Unido, lanzó un comunicado señalando que si algún miembro de su gremio se va a huelga, estaría incumpliendo su contrato.

En ese caso Equity no puede hacer nada para protegerlo de un posible despido o demanda de los estudios de cine y televisión.

La huelga de escritores de Hollywood tampoco afectó a House of the Dragon

Tal parece que House of the Dragon está blindada por todos lados, pues pudo con la huelga de actores de Hollywood y la huelga de escritores de Hollywood.

Recordemos que cuando estalló la huelga de escritores de Hollywood, House of the Dragon señaló que seguirían con las filmaciones, pues ya tenían los guiones completos.

Ahora con la huelga de actores de Hollywood también pueden continuar, pues su elenco no está afiliado a la SAG-AFTRA, casi todos pertenecen a Equity de Reino Unido.

Aún así, muchos analistas de la industria del cine consideran que seguir grabando bajo estas condiciones es un error.

Pues literalmente la producción de HBO tiene que trabajar sin margen de error, pues cualquier inconveniente inesperado puede arruinar todo lo realizado hasta el momento.

Cosa que no pasaría si se tuviera a los escritores disponibles, así como actores y actrices que pudieran ayudar en un caso de emergencia.

Rhaenyra Targaryen y sus hijos (HBO)

Con información de Variety.