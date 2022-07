Para los fans de la banda mexicana de rock Zoé sepan que la preventa de boletos para su concierto en el Palacio de los Deportes ha iniciado.

Zoé estará tocando en el escenario del Palacio de los Deportes su basto repertorio.

En donde los fans podrán disfrutar de temas como Asteroide y Love y hasta de las canciones de su último disco Sonidos de karmática resonancia

Por lo que aquí te damos todos los detalles que necesitas saber para adquirir tus boletos para el concierto de Zoé en el recinto de la CDMX.

¿Cuándo es el concierto de Zoé en el Palacio de los Deportes?

El Palacio de los Deportes será la sede del segundo concierto del año que estará ofreciendo la banda mexicana de rock Zoé en la CDMX.

Por lo que la cita para el concierto de Zoé que es parte de la gira Sonidos de Karmática Resonancia Tour 2022 será el próximo viernes 11 de noviembre de 2022.

La gira estará llevando a Zoé a presentaciones en varios puntos de México, Estados Unidos y Latinoamérica.

Te recordamos que el Palacio de los Deportes está ubicado en Granjas México, Iztacalco, 08400 Ciudad de México, CDMX

¿Cuánto cuestan los boletos en preventa para Zoé en el Palacio de los Deportes?

La preventa de boletos para Zoé en el Palacio de los Deportes ha comenzado este martes 5 de julio y continuará hasta el día de mañana miércoles 6 del presente mes.

Recuerda que la preventa de boletos para el concierto de Zoé en el Palacio de los Deportes será exclusiva para tarjetahabientes Citibanamex a través del sitio web de Ticketmaster.

Mientras que la venta general de boletos para el concierto de Zoé en el Palacio de los Deportes se llevará a cabo el jueves 7 de julio igual en el sitio web de Ticketmaster así como en las taquillas del recinto.

Para los que desean ir al el concierto de Zoé en el Palacio de los Deportes los precios oscilan entre los 480 pesos a los mil 920 pesos.

Aquí te dejamos la lista de precios y secciones para los boletos de Zoé en el Palacio de los Deportes:

Nivel A – $1,920

Nivel B – $1,680

Nivel BB – $1,140

Nivel C – $840

Nivel D – $660

Nivel E – $480

Fans de Zoé celebran preventa de boletos para Zoé en el Palacio de los Deportes

Como una de las bandas de rock más importantes de México, fans celebran la preventa de boletos para Zoé en el Palacio de los Deportes.

Por lo que a través de redes sociales los seguidores de Zoé se han dicho felices por poder al fin adquirir sus boletos.

Muchos otros han aprovechado para hacer uso de su creatividad, para llorar por no tener dinero para la preventa de Zoé o pedir la tarjeta de Citibanamex.

Pese a esto el entusiasmo por ver a Zoé en el Palacio de los Deportes no decae. Asimismo, la preventa de boletos no ha presentado ningún inconveniente en el sistema, por lo que los usuarios no han echo eco de alguna queja.

