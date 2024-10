Zayn Malik pospone su gira como solista en Estados Unidos por la muerte de su amigo y ex compañero, Liam Payne.

Fue el miércoles 16 de octubre de 2024 cuando se dio a conocer la muerte de Liam Payne a los 31 años en Buenos Aires, Argentina.

Siendo poco a poco que los miembros de One Direction, como Zayn Malik -de 31 años de edad- se han ido pronunciando en torno a su trágica muerte.

Siendo este último quien decidió tomar una pausa laboral tras los recientes acontecimientos.

Fue por medio de sus redes sociales que Zayn Malik dio a conocer a sus fanáticos la decisión de posponer el inicio de su gira por Estados Unidos.

Los conciertos estaban programados para los últimos meses de este 2024..

Pero ahora las fechas de la gira Stairwat to the Sky serán reprogramadas para enero del próximo año.

En el comunicado fue lanzado durante las primeras horas del sábado 19 de octubre, a tres días de la muerte de Liam Payne.

Zayn Malik citó el hecho como una “desgarradora pérdida”, a la par de que el cantante pedía la comprensión de sus fans.

Adelantando que en próximos días daría a conocer las nuevas fechas de su gira tras la pausa.

Ambos cantantes fueron miembros de One Direction de 2010 al 2015, año en el que que Zayn Malik anunció su salida de la agrupación.

Desde entonces todos los miembros de la banda tomaron caminos separados en la música.

Given the heartbreaking loss experienced this week, I’ve made the decision to postpone the US leg of the STAIRWAY TO THE SKY Tour. The dates are being rescheduled for January and I’ll post them as soon as it’s all set in the next few days. Your tickets will remain valid for the…