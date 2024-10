¿Quien recibirá la herencia de Liam Payne? Su hijo Bear, de 7 años de edad, recibiría una millonaria cantidad tras la muerte del cantante.

La trágica muerte de Liam Payne, a los 31 años de edad en un hotel de Buenos Aires, Argentina, ha generado conmoción en la industria de la música y entre sus fans.

Una de las grandes interrogantes en torno al ex integrante de One Direction es quién recibirá su herencia.

Considerando que logró amasar una fortuna estimada en cerca de mil 400 millones de pesos, según la agencia británica Reuters.

Liam Payne (Liam Payne / Facebook)

Antes de morir, Liam Payne reveló quién se quedaría con su herencia

La respuesta sobre su herencia la dio el propio Liam Payne en una entrevista para el podcast Impaulsive con Logan Paul.

Liam Payne dijo que la mayor parte de su fortuna pasará a Bear Gray Payne, su único hijo, fruto de su relación con la cantante y ex jurado de X Factor UK, Cheryl Cole.

“Mi vida ahora es suya, mi dinero es suyo”, mencionó Liam Payne sobre su hijo Bear, quien nació en 2017 y que actualmente tiene siete años.

Liam Payne también reveló en aquella entrevista que contaba con varias empresas, las cuales podrían ser gestionadas o vendidas por Bear cuando alcanzara la mayoría de edad.

Mientras el hijo de Liam Payne alcanza la mayoría de edad, se presume que sus bienes serían administrados por Karen Payne, madre del ex integrante de One Direction.

Liam Payne, cantante. (Joel C Ryan / Invision/AP)

Liam Payne: ¿Cómo logró amasar su fortuna de cerca de mil 400 millones de pesos?

La fortuna de Liam Payne tendría como origen principal su carrera musical en One Direction.

Banda que redefinió el concepto de las boy bands y alcanzó niveles de popularidad sin precedentes en todo el mundo.

Se estima que durante los cinco años que One Direction estuvo activa, sus integrantes obtuvieron ganancias por más de 9 mil millones de dólares, de los cuales Liam Payne percibió una suma importante.

Tras la pausa indefinida de One Direction en 2015, Liam Payne inició una carrera en solitario que ciertamente no fue tan exitosa como One Direction, pero también logró ser muy redituable.

Aparte de la música, Liam Payne obtuvo importantes ingresos participando en campañas publicitarias de alto perfil, siendo su asociación con Hugo Boss las más notable .