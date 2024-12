¿Y Karol G? El reggaetonero colombiano Feid, de 32 años de edad, compartió su Spotify Wrapped 2024, cosa de la que probablemente ya se está arrepintiendo.

Y es que, el informe de la música que más escuchó en Spotify durante 2024 revela que los intereses amorosos y musicales de Feid no están muy en sintonía.

¿Por qué? Su novia Karol G, de 33 años de edad, brilla por su ausencia en el listado, aunque eso no necesariamente significa que no escucha su música.

Feid (@feid / Instagram)

Feid revela su Spotify Wrapped 2024 en el que Karol G brilla por su ausencia

Como sucede cada fin de año, Spotify ha lanzado Wrapped 2024, la experiencia personalizada en la que resume los hábitos musicales de sus usuarios durante los últimos 12 meses.

Quienes ya han recibido su informe Spotify Wrapped 2024 no han dudado en compartirlo a través de redes sociales.

Uno de ellos ha sido el cantautor Feid, en sus historias de Instagram, donde reveló su:

Top Artists:

Feid Majid Jordan Binomio de Oro de América Victor Manuelle Yandel

Top Songs:

Quiero que seas mi estrella Sorry 4 that much Luna Offline Gatitas

Feid (@feid / Instagram)

Spotify Wrapped 2024 de Feid causa revuelo en redes por ausencia de Karol G y la presencia de él mismo en la lista

Lo que ha llamado mucho la atención del Spotify Wrapped 2024 de Feid es que en ninguna de las dos listas aparece su novia Karol G, lo que no necesariamente indica que no escucha a su novia, pero sí revela que su música no está entre lo que más le gusta.

Pero, aún más comentado ha sido el hecho de que el artista más escuchado por Feid ha sido él mismo y entre sus canciones preferidas, están las propias.

Para los internautas, el reporte Spotify Wrapped 2024 de Feid ha sido muy revelador, pues explica por qué toda su música suena igual; también, las estrategias que “muchos artistas” estarían usando para impulsar su popularidad en las plataformas digitales.

Tabién ha habido internautas que se han mostrado aliviados de que su Spotify Wrapped 2024 no coincida para nada con la de Feid, pues, afirman, así comprueban que sus gustos musicales no son tan malos.

¿Ya tienes tu Spotify Wrapped 2024? Este informe anual de la plataforma musical incluye datos sobre tus canciones, artistas, géneros y podcasts más escuchados.

También, métricas como el total de minutos de reproducción y detalles únicos, como el “estado de ánimo” musical de cada usuario. Si aún no lo has visto, ingresa a Spotify y conoce el tuyo.