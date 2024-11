Letra completa de +57, canción de Karol G, J. Balvin y Maluma ¿Sexualiza a adolescentes de 14 años?

La nueva canción +57 de Karol G, J. Balvin y Maluma, ha causado revuelo por su polémica letra, la cual muchos usuarios han señalado de sexualizar a adolescentes de 14 años.

El 7 de noviembre salió una colaboración entre los artistas colombianos Karol G, J Balvin, Feid, Maluma, Ryan Castro, Blessd, Ovy on the Drums y DFZM, lanzando la canción +57.

+57, es una canción de reguetón cuyo título hace referencia al prefijo telefónico del país de Colombia.

En 3 días, la canción de +57 ha superado los 14 millones de vistas y actualmente se ubica en el puesto número 2 de tendencias de música en YouTube.

Esta canción, está causando polémica debido a su letra, pues usuarios critican se sexualiza a adolescentes de 14 años.

Pero ¿qué dice la letra completa? Te compartimos la canción +57, canción de Karol G, J. Balvin y Maluma que está generando indignación por sexualizar a adolescentes de 14 años.

+57, canción de Karol G, J. Balvin y Maluma ¿Sexualiza a adolescentes de 14 años?

La canción de +57 de Karol G, J. Balvin y Maluma, estaba pensada como un homenaje a Colombia, país del cual salieron algunas de las principales estrellas del género del reguetón.

La canción, como otras tantas en el reguetón y otros géneros musicales, narra escenas de fiesta, drogas, sexo y alcohol; y contiene referencias eróticas del cuerpo femenino.

No obstante, algo que llamó más la atención de los usuarios, especialmente de la sociedad colombiana, es que se hable de una sexualización de menores de edad, especialmente por uno de los versos de la canción: “Mamacita desde los fourteen” (Mamacita desde los 14).

Luego de que la canción de +57 saliera al público, la revista Rolling Stone publicó una demoledora crítica:

Sin importar de qué género musical se trate, cantar sobre niñas que ‘están buenas’ no está bien y en lugar de romper con la normalización, este sencillo perpetúa la sexualización de menores REVISTA ROLLING STONE

Rápidamente, el rechazo a +57 se generalizó en el debate público. debido al contenido sexualizado que ésta tenía sobre los menores de edad.

Usuarios y personas de Colombia, se han pronunciado en contra de la canción +57 de Karol G, J. Balvin y Maluma; debido a que Medellín, es la segunda ciudad del país que preocupa cada vez más por las noticias de extranjeros que la visitan para explotar sexualmente a niños, niñas y adolescentes.

Usuarios manifiestan, los cantantes le están dando una mala imagen a Colombia.

No podemos permitir que una canción que lleva el indicativo de Colombia (+57) y que está liderada por artistas de Medellín sexualice a las niñas desde los 14 años; la misma ciudad donde el turismo sexual dejó a dos menores de edad drogadas y abusadas por un extranjero. Los casos… pic.twitter.com/R1puMK6wIz — Paula Bolívar (@paulabolivar) November 10, 2024

Letra completa de +57, canción de Karol G, J. Balvin y Maluma ¿Sexualiza a adolescentes de 14 años?

Colombianos han manifestado su total rechazo hacia la canción +57, mencionando que los cantantes le están dando una mala imagen a Colombia por su letra; la cual critican sexualiza a adolescentes de 14 años.

Aquí te compartimos la letra completa de +57, canción de Karol G, J. Balvin y Maluma:

Le dijo al novio que se iba a dormir ya

Pero su amiga le dañó la mente

Las 12:30 y se empezó a maquillar

Dijo que llegaba en veinte

Apagó el cel pa’ no dejarse pillar

La baby es mala pero inteligente, yeah

Y aunque esa bebita tiene dueño, ella sale cuando quiera

La nota está subiendo y ella perreando esa borrachera

Pasa el chorro boca a boca, lo enrola y lo prende

Y si le preguntan que si tiene novio, depende (Wow)

Aquí lo que hay es exotic, pepa, guaro, Hpnotiq (-tiq)

Un parche rela (Pu), te ofrezco something

Pa’-Pa’ tomar, estás voladita, no te van a pillar

Una mamacita desde los fourteen

Entra a la disco y se le siente el ki

Mami, estos shots yo me los doy por ti

Eso allá atrá' está gigante, delicaíto’, cógelo, qué aguante

Mamacita desde los fourteen

Entra a la disco y se le siente el ki

Mami, estos shots yo me los doy por ti

Es mucho lo que abajo carga, en el maki no cabe la nalga

Ella tiene to’ los códigos, escucha 2Pac y ese culito es notorio.

Le echo en el abdomen la cremita de Oreo, pa’ gastarle en el tubo.

No la cartelean ni en el Q’hubo, culo grande, culo grandote.

Shortes Machine pa’ que todo eso se note.

Le tiro la labia pa’ que se me empelote, me voy sin casco con ese tote.

En la BlackBerry guardo tu PIN, si tiene una liendra, soy el remix.

Esa boquita, pa’ darle unos kiss, yo la llamé pa’ que pun, pa’ que tin.

Y aunque esa bebita tiene dueño, ella sale cuando quiera,

la nota está subiendo y ella perreando en la borrachera.

Pasa el chorro boca a boca, lo enrola y lo prende,

y si le preguntan si tiene novio, depende.

El culo es de ella y por ende se prende, ella sabe con quién se atiende.

Parece inocente, esos ojitos mienten,

y al gatito lo tiene “depende”.

El culo es de ella y por ende se prende, ella sabe con quién se atiende.

Parece inocente, esos ojitos mienten,y al gatito lo tiene “depende”.

Chupando bombón, mamacita esa grilla, en la disco nunca está en la silla.

Pa’ la buena suerte, tanguita amarilla, acicalaíta’ por si alguien la pilla.

La gorra puesta, visajosa pa’ salirle a usted bien chimba,

esa sonrisa en su boquita me confirma que ese culito suyo es mío con sello y firma.

Si se demora el novio, aplíquele la misma,

porque yo la rompo y ese parcero al lado mío es mero tonto.

Si está muy loco el fierro, yo se lo monto,

porque en Medallo soy como Drake en Toronto.

Da-dame ubi, dame time y yo le llego,

me mira y se la entrego toda, ella no quiere boda.

Dice que coma callado y que coma ciego,

el sexo tiene código, que plata mata bonito.

Tiene lo suyo, ella no quiere jugar,

conmigo se quiere quedar

Me habla la real, está jugando a federball,

son las 11 p. m., saca ese culo a pasear.

Rompe, rompe, rompe y dale a todo, ma, que nadie te pare,

pide una de Ovy On The Drums, los novios no valen.

En la disco, marihuana, trago y jale,

tu novio, el chistoso, que le pare y le baje.

Quiere sentirse mujer, quiere volver a sentir que está bella.

Y aunque esa bebita tiene dueño, ella sale cuando quiera,

la nota está subiendo y ella perreando esa borrachera.

Pasa el chorro boca a boca, lo enrola y lo prende,

Parece inocente, esos ojitos mienten ,y al gatito lo tiene “depende”.

Con información de Letras.