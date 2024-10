El gran cierre de The Killers en México se dio durante el festival Pulso GNP 2024, sin embargo no todo salió bien.

Así fue como The Killers tuvo que bajar a fan del escenario de Pulso GNP 2024

Luego de tener a The Killers por una semana y media en nuestro país con varios conciertos, su gran cierre fue en el festival de música Pulso GNP 2024.

Luego de que en la tradición de invitar a un fan a tocar la batería junto a los integrante de The Killers, la cosas no salieron como todos esperaban.

The Killers subió al escenario a un fan que quería tocar la batería en el show de anoche en el Pulso GNP de Querétaro, pero las cosas no salieron bien porque no sabía tocar.#thekillers #brandonflowers #pulsognp pic.twitter.com/8yOacSC4Pe — Monterrey Rock (@mtyrock) October 13, 2024

Funan a fan de The Killers tras ser bajado de Pulso GNP 2024 por no saber tocar

Luego de que en las redes sociales, los internautas escribieron “che vato para que se sube si no sabe tocar”, “que oso”, “nos dejó mal”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer.

Asimismo, otros más le echaron la culpa al fans de quitarles tiempo y no poder haber escuchado en vivo Miss Atomic Bomb de The Killers.