El segundo concierto de The Killers en México en el Estadio GNP Seguros sorprendió a los fans no solo con un nuevo setlist, sino que además subieron a un fan para tocar con ellos.

Muy al estilo de Brandon Flowers de 43 años de edad, decidió subir a un fan durante su segundo concierto de The Killers en México.

Algo que se convirtió en todo un sueño para el fan y para el público asistente quien no dejaba de corear las canciones de The Killers en México, así como la que tocó el fan: For Reasons Unknown.

Santiago fue el fan que tocó For Reasons Unknown junto a The Killers en México

El pasado 6 de octubre se llevó a cabo el segundo concierto de The Killers en México en el Estadio GNP Seguro de la CDMX.

Y no solo The Killers sorprendió a sus fans con un setlist diferente al de su concierto del 5 de octubre, sino que además subió a un fan llamado Santiago para tocar con ellos For Reasons Unknown.

Pues en el momento en el que The Killers iba a tocar For Reasons Unknown en su segundo concierto en la Ciudad de México, Brandon Flowers invitó a un fan de nombre Santiago a tocar la batería con ellos.

En dicho momento, Santiago subió al escenario con The Killers y el baterista, Ronnie Vannucci Jr. de 48 años de edad, le cedió el asiento para tocar For Reasons Unknown.

En los videos en redes sociales sobre el épico momento del fan mexicano tocando con The Killers en el Estadio GNP Seguros, se ve como alientan a Santiago.

Aunque cabe mencionar que el hecho de que The Killers suba a sus fans a tocar a su lado, ya es algo que han acostumbrado a lo largo de los años.

Aquí los videos de como The Killers en cdmx subió a una persona del público a tocar For reasons unknown. Su nombre es Santiago.



Espero que ahora mismo esté ahogado de borracho, celebrando.



Se tomó una foto al final con Brandon y Ronnie...con el público de fondo.



#TheKillers

The Killers ya había subido a fans en sus conciertos México

En este segundo concierto de The Killers en México, la banda estadounidense sorprendió a un fan subiéndolo a tocar con ellos su canción For Reasons Unknown.

Pero también como se dijo en redes sociales, The Killers hizo lo mismo durante su concierto en Guadalajara, México el pasado 3 de octubre.

Asimismo, en los años 2022 y 2018, otros fans fueron los afortunados de subir al escenario con Brandon Flowers y compañía para tocar For Reasons Unknown, siendo una especie de costumbre entre los fans de The Killers y la banda.

Cabe recordar que las dos fechas ofrecidas de The Killers en México fueron un lleno total, en donde la banda nuevamente triunfó ante sus fans mexicanos.

Esta es la selfie de Roberto, el héroe de la noche, después de tocar For Reasons Unknown con The Killers



GRACIAS ROBERTO!



The Killers Fans