La banda de rock, R.E.M, sorprendió al reunirse para celebrar su inclusión a Songwriters Hall of Fame; además tocaron Losing My Religion, de pura felicidad.

R.E.M llegó lleno de sorpresas a una entrevista para CBS, donde se juntaron tras 30 años de no dar declaraciones a los medios como grupo.

Pero no solo se trató de eso, sino que los cuatro integrantes de R.E.M por fin se pudieron poner de acuerdo y tocaron Losing My Religion para celebrar estar en Songwriters Hall of Fame, esto tras 13 años de retirarse musicalmente.

R.E.M se reúnen para tocar Losing My Religion tras ser incluidos en Songwriters Hall of Fame

Nadie se esperaba que R.E.M volviera a tocar luego de 13 años de anunciar su retiro, pero deleitó a sus fans tocando Losing My Religion y aunque fuese solo una, satisficieron la necesidad de escucharlo de nuevo.

El 13 de junio, R.E.M celebró haber sido incluido a Songwriters Hall of Fame o bien, el Salón de la Fama de Compositores, junto con Steely Dan y Timbaland.

Y como parte de esta celebración, los cuatro integrantes de R.E.M sorprendieron a sus fans al cantar Losing My Religion, luego de que anunciaran su separación y retiro en 2011.

Sin embargo, el que R.E.M decidiera tocar en vivo Losing My Religion, se dio no solo en el contexto del Salón de la Fama de Compositores, sino en el que en últimas declaraciones cerraron toda esperanza de una reunión.

En la entrevista publicada por CBS con motivo del festejo, R.E.M dejó claro que no se reunirían y menos harían una tour del regreso de la agrupación de rock.

Con firmes argumentos, los cuatro miembros se dijeron felices por lo que habían logrado con R.E.M y que ahora formaran parte de Songwriters Hall of Fame.

Sin embargo, horas después de que los fans de R.E.M se decepcionaran por la nula esperanza de un reencuentro, la agrupación los deleito con Losing My Religion.

Apenas en la mañana, CBS transmitió una entrevista donde R.E.M. -con todos sus miembros- afirmaban que no tocarían juntos jamás



Hace dos horas, decidieron hacerlo por última vez e interpretar Losing My Religion



Aquí el momento pic.twitter.com/gUqNccv3oa — GONZALO OLIVEROS (@goliveros) June 14, 2024

¿Por qué R.E.M no hace gira del reencuentro? Una triste situación les impide regresar como banda

Aunque R.E.M cantó Losing My Religion y fue reconocida como banda en Songwriters Hall of Fame, dejaron claro que no volverían a los escenarios ¿o fue broma?

En lo que se descubre si R.E.M regresará o no, debes saber que parte de que decidieran separarse hace 13 años, fue que no se podían poner de acuerdo para nada.

Mike Mills y Peter Buck, fueron claros, en 2011 decidieron terminar con R.E.M pues no lograban ponerse de acuerdo para nada; ni la música, ni el estudio y mucho menos tocar el tema de una gira.

Incluso, aseguraron que como amigos, les costaba hasta trabajo decidir a dónde ir a cenar.

Sin embargo, los integrantes de R.E.M se dijeron felices de que a pesar de haber terminado con la banda, su amistad sigue prevaleciendo, aunque con discusiones sobre el punto de encuentro para ir a cenar.