En TikTok, se compartió el video de la mamá del vocalista de Here Comes the Kraken, José Manuel, viéndolo por primera vez en vivo.

Y hasta el momento, TikTok no puede con su cara de espanto al ver la música que su hijo interpreta con su banda.

Sin embargo, luego de algunas canciones y tras ver el apoyo del público, la mamá del vocalista se deja ver orgullosa en TikTok.

Mamá del vocalista de Here Comes the Kraken (captura de pantalla / Jose Manuel Tts TikTok @josemanueltts )

Reacción de la mamá el vocalista de Here Comes the Kraken en su primer concierto

A través de su cuenta en TikTok, el vocalista de Here Comes the Kraken -@josemanueltts- compartió el video de uno de los conciertos “más especiales” que ha dado.

Y es que luego de 15 años, el vocalista de Here Comes the Kraken señaló que su mamá fue a verlo por primera vez en vivo.

“Tantos shows y este fue muy especial! Mi mamá después de XV años, me fue a ver en vivo! Con Here Comes the Kraken!” @josemanueltts

Sin embargo, lejos de conmover a sus seguidores en la plataforma, TikTok no puede con su cara.

Pues cuando comenzó el concierto, la mamá -Doña Julieta- tenía una cara de completo espanto e incomodidad por la música de su hijo.

No mucho después, la señora Julieta se mostró incluso orgullosa de lo que había creado su hijo, y es que su público notó su presencia y comenzó a gritar su nombre.

La mamá del vocalista de la banda de deathcore, se levantó y saludó al escenario en donde su hijo estaba cantando.

TikTok no puede con la cara de la mamá el vocalista de Here Comes the Kraken

Actualmente, el video de la mamá del vocalista de Here Comes the Kraken cuenta con más de un millón de reproducciones y miles de comentarios en TikTok.

En donde los usuarios hacen referencia a su cara .

Y es que de acuerdo con los usuarios de TikTok, pese a que la mamá habría sabido el género que interpretaba su hijo, esta se habría mostrado bastante espantada.

Por lo que los usuarios bromearon con comentarios como:

“Su cara de: protégeme señor”, “la cara al principio es de ‘Mi hijo es Lucifer’”, “Pero si en la casa anda pura Rosalía y Luis miguel”, entre otros en TikTok.