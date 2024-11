Wendy Guevara tomó un poco de humildad y presumió su amistad con su amiga personal, Thalía, revelando que le contó el chisme donde la llamaron “obrera asalariada”.

Wendy Guevara de 32 años de edad, cada vez se codea con figuras más importantes del espectáculo, siendo no solo Gloria Trevi, sino Thalía.

Fue a través de un encuentro con la prensa, la influencer admitió que le contó a Thalía de 53 años de edad, que la llamaron “obrera asalariada” y hasta reveló cuál fue su reacción.

Imágenes revelaron que Wendy Guevara se lleva muy bien con Thalía y es que no solo fue cosa de unas horas, sino que la influencer dejó entrever que es su amiga personal.

A través de un encuentro con la prensa mostrado por Edén Dorantes, la influencer contó que Thalía le cae muy bien y es tan su íntima amiga que le responde sus mensajes.

Sin dejar claro si fue por WhatsApp o por Instagram, Wendy Guevara contó que además de tener comunicación directa, le compartió un chisme a Thalía porque le dio coraje que hablaran así de ella.

La influencer compartió estar al tanto de que Gabriela Spanic llamó “obrera asalariada” a Thalía, por lo que no dudó en mandarle el mensaje a Thalía para ‘viborear’ a la actriz.

Wendy Guevara contó que si le compartió el chisme a Thalía fue porque “se me hizo mala onda, como muy cizañoso”.

Wendy Guevara enteró a Thalía de que la andaban llamando “obrera asalariada”, pero la reacción de la cantante fue la mejor.

Pese a que la influencer dijo que ella tenía mucho coraje por las palabras de Gaby Spanic, reveló que a Thalía le dió igual lo que la actriz hablara de ella.

“Solo se rió y me dijo -no hagas caso Wendy, no pasa nada”.

Wendy Guevara, influencer.