El rey ha vuelto: Tecate Pa’l Norte regresa en su edición física este noviembre

El tradicional festival “Tecate Pa’l Norte” regresa este año para celebrar su 9ª edición, mismo que se realizará los días 12 y 13 de noviembre en el Parque Fundidora de la ciudad de Monterrey.

El festival incluirá artistas de la talla de Alejandro Fernández, Foo Fighters, Tame Impala, Los Auténticos Decadentes, The Kooks, Mon Laferte, Juanes, Galantis, Babasónicos, Foster the People, Piso 21+Mau y Ricky, The Whitest Boy Alive, Claptone, y muchos otros, haciendo del espectáculo algo imperdible.

Para la realización del evento se tomarán en cuenta todas las medidas sanitarias y de distanciamiento social, y en coordinación con la Secretaría de Salud Estatal, por lo que la seguridad del público que acuda está garantizada.

Para lograr lo anterior, el evento se ampliará a un total de 40 hectáreas las cuales, además de distanciamiento social, ofrecerán comodidad absoluta a los asistentes, lo que ahora permite que se integren dos nuevos escenarios, sumando en total nueve escenarios al aire libre en su totalidad, todos de manera simultánea con la intención de evitar aglomeraciones. Para esta ocasión se tendrá una mayor propuesta musical como ya se mencionó en la cantidad de artistas que se darán cita al evento.

Es importante mencionar también que en todos los accesos se instalarán filtros sanitarios además que todo el personal estará previamente certificado por las autoridades.

La venta de boletos será a partir del 5 de julio por TicketMaster y en taquillas de Pabellón M.

Los boletos del festival del año pasado que tuvo que ser cancelado por la pandemia, seguirán siendo válidos para esta edición, o bien, se podrá solicitar un reembolso de los mismos del día 29 de junio al 2 de julio del año en curso.