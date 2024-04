Shakira de 47 años de edad anunció lo que tanto se había esperando, una gira mundial de “Las Mujeres Ya no Lloran” y revela la ciudad donde arranca.

Shakira tuvo una doble sorpresa para la multitud en Coachella 2024, primero apareció para una actuación inesperada y luego anunció una gira mundial.

Durante el show con Bizarrap, el extravagante telón de fondo del escenario cambió para decir “Shakira, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

La colombiana había adelantado el anuncio en una publicación de Instagram un día antes de su aparición.

“Con la frase ‘La loba se viene...’ en las redes sociales, Shakira desató la emoción entre sus seguidores antes de su presentación sorpresa en Coachella 2024.

Quienes comenzaron a especular sobre la posibilidad de que la cantante colombiana anuncie su tan esperado próxima gira mundial.

Noticia que se confirmó durante su actuación con Bizarrap en Coachella, donde interpretó las famosas ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53′ y ‘La fuerte’.

“Esta noche no puedo contenerme, esta noche tengo que decirte algo. Biza, me voy de gira, Biza… ¡finalmente me voy de gira!