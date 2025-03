Shakibecca caminó con Shakira en su cuarto concierto en el Estadio GNP Seguros después de que se le negara su entrada, pero los usuarios aseguran que había incomodidad.

Rebeca Maiellano, mejor conocida como Shakibecca quien es una imitadora de Shakira de 48 años de edad, se hizo viral en los últimos días.

Pues de acuerdo con imágenes y a la propia Shakibecca, el staff de Shakira le negó la entrada para caminar con la cantante el 21 de marzo.

Sin embargo, durante el cuarto concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros, se pudo ver a Shakibecca caminar con la cantante.

¿Qué pasó con Shakibecca? La imitadora sí caminó con Shakira pero aseguran hubo incomodidad

Tal y como se ha revelado en redes sociales como TikTok, Shakibecca, pudo caminar con Shakira en su cuarto concierto en el Estadio GNP Seguros.

Pues tras haber sido retirada del concierto el 21 de marzo y no haber podido caminar con Shakira, Shakibecca logró estar para el cuarto concierto.

En los videos puede verse como Shakibecca está caminando al lado de Shakira y no detrás o en el centro como le habían pedido en un principio.

Sin embargo, los usuarios aseguraron que la presencia de Shakibecca incomodó a Shakira, y que si caminó por ella fue porque hizo un berrinche en redes sociales.

E incluso hay quien asegura que deberían ponerle una restricción a Shakibecca para que ya no pueda acercarse a Shakira.

Shakibecca logró caminar con Shakira tras hacerse viral en redes sociales

En redes sociales se reveló que después de la polémica, Shakibecca logró caminar con Shakira luego de que fuera retirada el 21 de marzo.

Pues fue en este día cuando se captó a Shakibecca llorando porque el staff de Shakira no la dejó ingresar a caminar con la cantante, pese a que había ganado el concurso.

De acuerdo con Shakibecca, esto ocurrió porque el equipo de Shakira le pidió “tener su propio estilo” y caminar lo más atrás posible, o incluso taparse con la capucha.

Pues consideraban que su parecido con Shakira podría confundir a las personas y es por eso que le solicitaron estuviera más atrás, por lo que al no llegar a un acuerdo, fue retirada del lugar.

Este video se hizo viral y desató críticas en redes sociales, primero a Shakibecca de quien acusaban estaba obsesionada con Shakira y debía separar su personaje de la realidad.

Mientras que otros defendieron a Shakibecca, asegurando que tenía el derecho de participar como todos los seguidores de Shakira.