Scooter Braun, de 43 años de edad anunció su retiro. ¿Por qué tomó esta decisión el poderoso representante que quiso destruir a Taylor Swift y a otros artistas?

Scooter Braun anunció su retiro como mánager de artistas el lunes 17 de junio, luego de 23 años durante los cuales guió las carreras de algunas de las más grandes estrellas del pop del siglo XXI, entre ellas:

El anuncio llegó a través de un larguísimo comunicado publicado en la cuenta de Instagram de Scooter Braun.

"He tenido la suerte de haber tenido una vida parecida a la de “Forrest Gump” mientras presenciaba y participaba en los viajes de algunas de las personas más extraordinariamente talentosas que el mundo jamás haya visto. Constantemente me pellizco y pregunto “¿cómo llegué aquí?” Y después de 23 años este capítulo como manager musical ha llegado a su fin.

Scooter Braun señaló que uno de los grandes motivos de su retiro son sus tres hijos.

“A medida que mis hijos crecieron y mi vida personal sufrió algunos golpes, me di cuenta de que mis hijos eran tres superestrellas que no estaba dispuesto a perder. Los sacrificios que alguna vez estuve dispuesto a hacer ya no los podía justificar. Era hora de asumir un nuevo rol”

Scooter Braun