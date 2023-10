¿Qué le pasó a Santa Fe Klan? El rapero de 23 años de edad canceló el concierto que ofrecería en Tijuana, Baja California, por una cirugía de emergencia.

Tras su exitosa presentación en la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, Santa Fe Klan tenía paneado volver al escenario el 7 de octubre, como parte del festival Tecate Península.

Sin embargo, a sólo dos días de distancia Santa Fe Klan ha informado que le será imposible cumplir con su show.

La noche del viernes 5 de octubre, en una publicación de Instagram, Santa Fe Klan expuso las fuertes razones que lo han obligado a cancelar su próximo concierto.

Con gran pesar, Santa Fe Klan dio a conocer: “No vamos a poder tocar el sábado en Tijuana. Me quebré la mano [y] acabo de salir de la cirugía”.

Santa Fe Klan señaló que espera recuperarse pronto para seguir llevando su música por todo el país.

Esto incluirá su regreso a Tijuana para cumplir con el show que ahora debe cancelar.

Para compensar a sus fans de esa ciudad, Santa Fe Klan prometió que regalará muchos boletos el día que reponga su concierto.

“Qué gacho que me pasen cosas así cuando tengo muchas cosas chidas que hacer no vamos a poder tocar el sábado en Tijuana me quebré la mano acabo de salir de la cirugía “Ojalá que todo salga bien 🙏🏻😭. Nomas me aliviano y seguimos las actividades y a mi raza de Tijuana les prometo ir lo más pronto que se pueda y conseguiré muchos boletos para regalárselos y puedan ir todos a vernos les mando un abrazo a todos Arriba la Santa Fe 😭🪗”

Santa Fe Klan