El baterista Ringo Starr canceló su concierto en México por culpa del Covid-19.

Por medio de su cuenta de Twitter, el músico de la legendaria banda británica The Beatles informó que “estaba sorprendido”, pues dio positivo a Covid-19.

Por lo anterior, Ringo Starr informó que su concierto en México, al igual que el resto de su gira, sería cancelada.

¿Cuándo será el concierto de Ringo Starr en México?

El concierto de Ringo Starr que tenía por nombre “Ringo Starr an His All Starr Band” sería presentado en México los próximos 19 y 20 de octubre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Cabe señalar que, en estas fechas, concluiría su gira musical por América del Norte.

Por culpa del Covid-19, Ringo Starr canceló su concierto en México. (@ringostarrmusic / Twitter)

Además del concierto de México, Ringo Starr debía presentarse en California

Previo al concierto de México, el baterista Ringo Starr debía presentarse en California, Estados Unidos; en donde daría 3 presentaciones los próximos 14, 15 y 15 de octubre.

No obstante, luego de su noticia por Covid-19, los conciertos fueron cancelados.

¿Quién es Ringo Starr, exmiembro de The Beatles?

Richard Starkey, más conocido como Ringo Starr, es un músico, multiinstrumentista, cantante, compositor y actor de origen británico.

Fue el baterista de la banda de rock The Beatles. Antes de formar parte de The Beatles, el baterista fue miembro de otra banda de Liverpool, Rory Storm and the Hurricanes

No es primera vez que Ringo Starr da positivo a Covid-19

No es la primera vez que el integrante del cuarteto de Liverpool, Ringo Starr da positivo a Covid-19.

Esto porque a principios de octubre ya había dado presentando síntomas de la enfermedad y en ese entonces informó que los conciertos se reanudarían lo más pronto posible.

Previo al hecho, Ringo Starr celebró su cumpleaños con su tradicional “Peace and Love”, fiesta anual que efectúa en Beverly Hills.

El artista tampoco desaprovechó la oportunidad y junto con su segunda esposa, Bárbara, también brindaron por 41 años de matrimonio en abril.

Cabe señalar que el concierto en México, así como el resto de la gira, se había pospuesto en el año 2020 debido a la pandemia de Covid-19.