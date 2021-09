Posponen concierto de Ringo Starr en el Auditorio Nacional

A través de las redes sociales oficiales de Ocesa, se dio a conocer que el concierto de Ringo Starr en el Auditorio Nacional sería pospuesto.

El concierto de Ringo Starr que se llevaría a cabo en en el Auditorio Nacional ha sido pospuesto una vez más , luego de que se pospusiera en 2020 por la pandemia.

Tras un año de haberse reprogramado el concierto de Ringo Starr acompañado de su All Starr Band, para octubre de este 2021 , de nueva cuenta será pospuesto.

De acuerdo al anuncio en redes sociales por Ocesa, la nueva fecha del concierto de Ringo Starr en el Auditorio Nacional estará por anunciarse.

Sin embargo, se anunció que los boletos adquiridos desde fechas pasadas, podrán usarse para la nueva fecha de Ringo Starr.

Aviso sobre el concierto de Ringo Starr (Ocesa / Facebook)

Usuarios reaccionan a la nueva fecha de Ringo Starr

Como era de esperarse, los usuarios reaccionaron al darse a conocer que el concierto de Ringo Starr en México iba a posponerse de nueva cuenta.

Muchos aseguraban que ya no deseaban ver al ex Beatle arriba de los escenarios, sino más bien exigían un reembolso por los boletos que han guardado por un año.

Otros también aseguraron que seguramente, el concierto que está programado de Ringo Starr en Guadalajara iba a ser pospuesto también.

Además, hubo varios comentarios que satirizaban la situación y aseveraron que, el siguiente concierto en ser pospuesto sería en de Foo Fighters.

Ringo Starr (Quique García / EFE / EFE)

Se desconocen los motivos por los cuales se pospuso el concierto de Ringo Starr

No se ha dado a conocer porque se pospuso el concierto de Ringo Starr en el Auditorio Nacional

De momento no se han dado a conocer los motivos por el cual el concierto del ex baterista de The Beatles fue pospuesto.

La reprogramación del concierto de Ringo Starr llega en un momento en el que el músico está por lanzar su próximo EP titulado ‘Change the World’.

En este EP habrá cuatro canciones que incluirá a colaboradores como Linda Perry y Joe Walsh.

Con información de Ocesa.