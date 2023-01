¿RBD confirmó concierto en el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México (CDMX)? A unas semanas de anunciarse el regreso de la banda a los escenarios con una breve gira, hay nuevas noticias al respecto.

La noche del miércoles 11 de enero, sin previo aviso, el sitio web oficial de RBD se actualizó enlistando varias ciudades del continente americano. ¿Será en ellas donde se realicen sus conciertos?

A pesar de seguir lamentando la ausencia de Poncho Herrera en la próxima gira, las buenas nuevas han puesto eufóricos a los fans de RBD que dicen no temer gastarse todos sus ahorros con tal de ver este año a la banda encabezadapor Anahí.

Las nuevas noticias sobre el regreso de RBD a los escenarios llegaron a través de su portal electrónico, en el que apareció un mapa del continente americano, con 13 ciudades destacadas:

El anuncio de RBD incluye la fecha del jueves 19 de enero de 2023, la etiqueta #SoyRebelde, una cuenta regresiva para el día marcado y las direcciones de lugares emblemáticos en las ciudades mencionadas. ¿Qué significo todo eso?

Aunque muchos fans llegaron a pensar que esta información revelaba las fechas en las que RBD llegará a las mencionadas ciudades con su breve gira, le realidad es otra.

De acuerdo con la influencer Chamonic, serpa en los citados lugares donde RBD haga el gran anuncio de su regreso a los escenarios.

Así, en el caso de la Ciudad de México, la confirmación de la gira de RBD se llevaría a cabo en el WTC, ubicado en la colonia Nápoles, de la alcaldía Benito Juárez.

Chamonic también reveló nueva información que le ha llegado sobre el tour de RBD, que contiene otra mala noticia sobre la ausencia de un segundo integrante: Maite Perroni, quien acaba de anunciar su primer embarazo.

“Maite Perroni no va a viajar fuera de México mientras su bebé esté muy pequeño para hacerlo , pues cuando firmaron el contrato con los demás del grupo , ella ya sabía que estaba embarazada y se los hizo saber a los otros integrantes y aceptaron que Maite no viajara hasta que ella se sintiera cómoda haciéndolo , así que tal vez no venga a las presentaciones de Estados Unidos y otras ciudades”

