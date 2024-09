Trascendió la noticia que Will Jennings, autor de My Heart Will Go On, tema musical de Titanic, murió a los 80 años de edad.

Céline Dion se encuentra de luto por la muerte del hombre al que le debe la letra de uno de sus mayores éxitos en su carrera musical.

Múltiples informes de medios de comunicación estadounidenses informaron que Will Jennings murió el 6 de septiembre de 2024 en su residencia de Tyler, Texas.

El músico fue reconocido por escribir la letra de algunas de las canciones más icónicas de Hollywood, como My Heart Will Go On de la película Titanic (1997).

¿Quién fue Will Jennings?

Will Jennings fue un letrista estadounidense ganador del Premio Oscar detrás de canciones de éxito como My Heart Will Go On.

Nacido como Wilbur Jennings en 1944, se crió en Tyler, Texas, e inicialmente entró en el mundo académico, enseñando en la Universidad de Wisconsin.

Pero en 1971 se dirigió a Nashville y se convirtió en letrista en la escena de la música country de la ciudad.

Luego se mudó a Los Ángeles y se forjó en la música pop, alcanzando el número uno de Estados Unidos.

Will Jennings se había establecido en Hollywood ganando una nominación al Premio de la Academia por la canción People Alone, tema de la película The Competition en 1980.

Pero fue Titanic en 1997 la que generó su canción más exitosa y conocida de todas: My Heart Will Go On, interpretada por Céline Dion.

Encabezó las listas de éxitos en más de 25 países y ganó cuatro Premio Grammy, un Globo de Oro y uno de los 11 Premios Oscar de Titanic.

¿Que edad tenía Will Jennings?

Will Jennings nació el 27 de junio de 1944 en Kilgore, Texas, por lo que el 6 de septiembre murió a los 80 años de edad.

¿Quién fue la esposa de Will Jennings?

A Will Jennings le sobrevive su esposa, de nombre Carolyn.

¿Qué signo zodiacal era Will Jennings?

Will Jennings pertenecía al signo zodiacal Cáncer y su elemento fue agua.

¿Cuántos hijos tuvo Will Jennings?

Will Jennings, el icónico letrista, fue hermético en su vida privada, por lo que no se sabe si tuvo hijos.

¿Qué estudió Will Jennings?

Will Jennings se graduó de la Universidad Estatal Stephen F. Austin.

¿En qué trabajó Will Jennings?

Fue en la década de los 80 cuando Will Jennings empezó a destacar en la industria musical.

Colaboró con algunos de los artistas más influyentes de la época. Entre ellos, figuran grandes nombres como:

Steve Winwood

Whitney Houston

B.B. King

Mariah Carey

Céline Dion

Will Jennings consolidó su reputación como uno de los letristas más prolíficos; fue galardonado con múltiples premios, incluyendo dos Oscar y tres Grammy.

Además, Will Jennings fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 2006.

Céline Dion llora la muerte de Will Jennings

El famoso compositor y letrista, Will Jennings, que escribió la legendaria canción My Heart Will Go On, murió a la edad de 80 años.

Su muerte se produjo el pasado viernes 6 de septiembre en su residencia de Texas.

Si bien no se sabe cuáles fueron las causas de la muerte, se señaló que Will Jennings llevaba un tiempo enfermo y no logró superar los problemas de salud.

La noticia de su muerte fue un shock para el mundo de la música y para Céline Dion, que tenía una relación especial con él.

La artista vertió sus emociones en una publicación de Instagram en la que recuerda a Will Jennings, una figura determinante en su carrera.

Le rindió un emotivo homenaje al compositor a través de un mensaje acompañado de una fotografía tomada en la 70ª edición de los Premios Oscar de 1998.