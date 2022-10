Se ha confirmado la muerte de Lee Jihan, estrella de K-pop durante la estampida en Corea del Sur en la cual han muerto más de 150 personas.

Luego de que las agencias que representan a Lee Jihan confirmaron la noticia en un comunicado el domingo tras los reportes de la estampida en Corea del Sur.

A lo que las agencias 935 Entertainment y 9Auto Entertainment suscribieron: “con el corazón roto al ser recibidos con tristes noticias, Lee Jihan se ha convertido en una estrella en el cielo y nos ha dejado”.

Asimismo, expresaron sus “condolencias sinceras” a la familia de Lee Jihan expresado que era “un amigo dulce y cálido para todos”.

Lee Jihan, la estrella de K-pop que murió en la estampida de Corea del Sur (Instagram lee_ji_han_fansclub)

Se sabe que hasta el momento el funeral de Lee Jihan se llevará a cabo el 1 de noviembre de manera privada

¿Quién fue Lee Jihan?

Lee Ji Han fue un actor y cantante surcoreano de K-pop que murió a los 24 años en la estampida de Corea del Sur.

La estrella de K-pop Lee Jihan obtuvo fama en su país tras participar en la segunda temporada del reality show “Produce 101″ de la cadena televisiva Mnet en 2017.

Reality show que consistía en elegir 11 participantes para formar parte de la nueva boy band y lanzar un álbum en la compañía discográfica YMC Entertainment.

Pese a que Lee Jihan no ganó el reality show, logró obtener presencia en los medios, luego de que en 2019, debutó como actor en el drama coreano Today Was Another Nam Hyun Day donde tuvo el papel protagonista.

Amigos de Lee Jihan lamentan la muerte de la estrella de K-pop que murió en la estampida de Corea del Sur

Tras confirmarse la muerte de la estrella de K-pop Lee Jihan en la estampida de Corea del Sur, amigos y celebridad han lamentado la triste noticia.

Por lo que a través de un comunicado en conjunto, varios concursantes de Produce 101 como Park Heeseok, Kim Do-hyun y Cho Jin Hyung rindieron homenaje a Lee Jihan.

A lo que escribieron en una declaración conjunta: “Ji Han ha dejado este mundo y se ha ido a un lugar cómodo. Te pedimos que te despidas de él en su último camino”.

Asimismo, otros amigos y celebridades han escrito en redes sociales su sentir luego de enterarse de la muerte de Lee Jihan.