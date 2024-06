Gonzalo Peña, mejor conocido como la Pantera del Corrido, compuso “Más cabrona que bonita”, el primer corrido de Claudia Sheinbaum -61 de edad-.

Pero ¿quién es la Pantera del Corrido, el cantante que se inspiró en la primera mujer presidenta de México?

Es por eso que te daremos datos de Gonzalo Peña, Pantera del Corrido, como:

Gonzalo Peña, la Pantera del Corrido es un cantante y compositor mexicano nacido en Saltillo, Coahuila.

Y es que recientemente el nombre de Gonzalo Peña, mejor conocido como la Pantera del Corrido, salió a relucir tras componer un corrido a Claudia Sheinbaum.

Gonzalo Peña, la Pantera del Corrido nació un 2 de junio de 1970, lo que significa que para este 2024, tiene 54 años de edad.

Gonzalo Peña, la Pantera del Corrido es uno de los compositores más reconocidos dentro de los narcocorridos.

Sin embargo, la vida privada del músico y compositor se ha mantenido alejada de los medios, por lo que en la actualidad no se sabe si es que tiene pareja o está en alguna relación actualmente.

Al haber nacido un 2 de junio, el músico y compositor Gonzalo Peña, la Pantera del Corrido pertenece al signo zodiacal de Géminis.

Se sabe en ese sentido que los Géminis son curiosos por naturaleza y siempre les encanta estar aprendiendo o estar haciendo cosas nuevas.

De acuerdo con el propio Victor Hugo Sanchez, al mes Gonzalo Peña, la Pantera del Corrido compone entre 10 a 15 corridos; muchos de ellos pagados.

En ocasiones, los del signo de Géminis como lo es Gonzalo Peña, la Pantera del Corrido, pueden parecer indecisos al ser un signo mutable y tener una capacidad de adaptarse a las situaciones.

Es sabido que Gonzalo Peña, la Pantera del Corrido se ha colocado como uno de los músicos y compositores mas importantes del país, no se saben detalles de su vida privada.

Aunque en alguna ocasión, Gonzalo Peña reveló que tenía hijos pero se desconoce cuántos son, sus edades y su identidad en general.

De acuerdo a un podcast realizado por el periodista y escritor, Victor Hugo Sánchez, Gonzalo Peña no sabe ni leer ni escribir.

No obstante, su analfabetismo no le ha impedido colocarse entre los mejores compositores de corridos en México.

Y se sabe que hoy en día, Gonzalo Peña, la Pantera del Corrido no ha aprendido aún a leer y escribir:

“Yo hago lo mío, lo que sé hacer, que es la música. Si alguien quiere un corridito y si no es para ofender a nadie, pues lo hago. No sé leer ni escribir y todo lo que hago es de lo que escucho, de lo que me leen, de lo que veo en la tele. A veces me ayudan mis hijos. Soy muy curiosillo y pregunto. Ya estoy muy viejito para aprender a leer.”

