Apple Music anunció hoy que una destacada cantante ha sido nombrada Artista del Año 2024 por su “extraordinario impacto” durante todo el año.

Junto con sus Grammys, Oscars y Globos de Oro, puede agregar otro logro en su trayectoria. ¿Adivinas quién es?

Billie Eilish- de 22 años de edad- fue nombrada como Artista del Año 2024 por Apple Music, en reconocimiento a su impacto en la escena musical.

Billie Eilish está terminando 2024 con un gran honor, ya que la nueve veces ganadora del Grammy fue nombrada Artista del Año 2024 de Apple Music.

Con este galardón, Billie Eilish se convirtió en la primera artista en recibir dos veces este reconocimiento, pues previamente, en 2019 también se hizo acreedora al título.

El premio reconoce el impacto que tuvo con su último álbum, “Hit Me Hard And Soft”, que ha sido descrito como su material más emocional hasta el momento.

Tras su lanzamiento, el álbum se elegó al número 1 en la lista de álbumes de todos los géneros de Apple Music en 138 países de todo el mundo”.

Billie Eilish ha consolidado su posición como una de las artistas más influyentes de su generación, logrando aumentar su éxito con el paso de los años.

Según Apple Music, además de su éxito musical, Billie Eilish ha dejado una huella imborrable en la cultura popular.

Esto con su participación en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024.

la joven artista ha capturado la atención del público y la crítica, consolidándose como un referente en la industria musical.

Que ha visto su lanzamiento de su tercer álbum “Hit Me Hard And Soft” y recibir numerosos premios por la canción What Was I Made For?”.

Es una hazaña que habla no solo de la pasión de Apple Music por el trabajo de Billie Eilish, sino de los éxitos que la cantante.