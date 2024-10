Vaya sorpresa la que Billie Eilish reveló sobre su canción Wish You Were Gay, tras revelar su inesperada inspiración.

Luego de que la cantante estadounidense Billie Eilish, de 22 años de edad, contara que se inspiró en la mismísima cantante mexicana Carla Morrison, de 38 años de edad.

Pues desde que muy pequeña Billie Eilish se enamoró de una canción de Carla Morrison, tanto que la inspiró para escribir y componer su éxito Wish You Were Gay.

Así es como Billie Eilish revela la inesperada inspiración que fue Carla Morrison para su canción Wish You Were Gay

Resulta ser que Carla Morrison es una de las tantas artistas que han marcado e inspirado a Billie Eilish.

Así lo reveló, la misma Billie Eilish en su pasada visita a México para el lanzamiento de álbum llamado Hit Me Hard And Soft.

Por lo que en entrevista que se ha revivido en las redes sociales y causa euforia, Billie Eilish precisó que una canción de Carla Morrison la inspiró para su canción Wish You Were Gay.

Dicha canción de la mexicana Carla Morrison se trata de Eres Tú, tema que se lanzó en 2012 y que se popularizó, tanto que llegó hasta los oídos de Billie Eilish.

“Sí, es totalmente cierto, aprendí Eres tú, es una canción que cantaba todo el tiempo, me encanta, amo esos acordes y recuerdo que los tomé y lo puse en un orden diferente y luego escribí el verso del coro de Wish you were gay, para después terminarla (...) la conozco desde mis 11 años”. Billie Eilish

Asimismo, Billie Eilish elogió la voz de Carla Morrison “ amo su voz es tan suave, hermosa, tierna y hasta sexy, es maravillosa, la amo”.

Billie Eilish es amada por encontrar inspiración en Carla Morrison

Tras las declaraciones de Billie Eilish al revelar la inesperada inspiración que fue Carla Morrison para su canción Wish You Were Gay, este dato está siendo amado por los fans.

Tanto que entre comentarios, los internautas agradecen a Billie Eilish por reconocer el talento de la cantante mexicana Carla Morrison.

Asimismo, otros fans se dijeron sorprendidos ante tal dato, pues son muchos los que no creyeron que Billie Eilish conociera a Carla Morrison.

Sin embargo, basta recordar que este dato no es nuevo, pues anteriormente, la propia Billie Eilish compartió en sus redes sociales un video donde tocaba y cantaba precisamente la canción Eres Tú de Carla Morrison.