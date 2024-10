¿Quién es George Prajin? El mánager de Peso Pluma y Santa Fe Klan es el Ejecutivo del Año de Billboard

George Prajin es el mánager de Peso Pluma y Santa Fe Klan quien es galardonado como el Ejecutivo del Año de Billboard.

Peso Pluma- de 25 años de edad- no pudo contener sus emociones al entregarle el premio como Ejecutivo del Año a George Prajin, su mánager.

Esto fue en la entrega de los Billboard Latin Power Players, que es un evento que honra al ejecutivo que tuvo el mayor impacto en el género de la música latina.

George Prajin fundador de Prajin Parlay y cofundador/COO de Double P Records, ha sido pieza clave en la carrera del mexicano.

George Prajin siempre ha llevado el negocio de la música en la sangre, por lo mismo se convirtió en CEO de Prajin Music Group.

Está involucrado en cada pequeño detalle del negocio, desde desarrollo de artistas y producción.

Hasta supervisión de campañas globales de marketing, presupuestos y colaboraciones.

George Prajin, también fundó su sello independiente Z Records, que obtuvo un éxito temprano.

Solo unos años después, firmó a Peso Pluma, que no solo ayudaría a su empresa a lograr el reconocimiento mundial, sino que comenzaría un movimiento cultural.

En cuestión de un año, George Prajin ayudó a llevar a Peso Pluma, el único artista firmado a su sello independiente Prajin Records.

Lo convirtió en el primer exponente del género regional mexicano en alcanzar el top 5 del Billboard Hot 100.

George Prajin, el mánager de Peso Pluma y Santa Fe Klan tiene en la actualidad 52 años de edad.

George Prajin ha sido reservado en su vida amorosa, por lo tanto no se conoce que este casado.

Al no conocer la fecha de nacimiento del reconocido mánager George Prajin no se puede percatar de que signo zodiacal pertenece.

Se desconoce si George Prajin tiene hijos.

George Prajin se graduó de la Facultad de Derecho de Southwestern University.

George Prajin se convirtió en abogado de deportes y entretenimiento.

Se centró en la industria del deporte y encontró el éxito como agente que representaba a los luchadores de UFC.

Sin embargo, su pasión por la música nunca disminuyó, y con el negocio de la música en aumento, George Prajin reingresó a la industria y reinició su sello discográfico.

El equipo de Billboard destaca a un ejecutivo de la industria detrás de un gran éxito de las últimos meses, un álbum, una gira o un evento musical.

Peso Pluma estuvo ahí para presentar el prestigioso premio Ejecutivo del Año a George Prajin, su mánager y socio, a quien dedicó un emotivo y conmovedor discurso.

Esto durante el evento privado Latin Music Power Players 2024 en la Semana de la Música Latina de Billboard.

Durante el discurso de Peso Pluma, dejó ver la profunda relación personal y profesional que los une.

“Primeramente, quisiera agradecerte, George. Te quiero agradecer por todo lo que has hecho por mí, y no solamente por mí, sino por mi familia, por toda la banda, por todo lo que has hecho por todos y cada uno de nosotros”,

