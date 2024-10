Ado es la cantante japonesa que viene a México en 2025 con su gira de conciertos Hibana que ya causa revuelo.

¿Quién es Ado, la cantante japonesa que viene a México en 2025 con su gira Hibana?

Ado nació el 24 de octubre de 2002 en Tokio, Japón.

Sin embargo, Ado no es su nombre real, sino su seudónimo como artista, por lo que se desconoce su verdadero nombre, aunque no es lo único que no se sabe de la cantante.

Pues tan poco se conoce el rostros de Ado ya que la cantante japonesa esconde su imagen pública a través del anime.

¿Qué edad tiene Ado?

Actualmente, Ado tiene 22 años de edad.

¿Quién es la pareja de Ado?

Se desconoce si Ado tiene pareja sentimental o está casada.

¿De qué signo zodiacal es Ado?

Ado pertenece al signo zodiacal de libra.

¿Cuántos hijos tiene Ado?

Se desconoce si Ado tiene hijos.

¿Qué estudio Ado?

No se tiene datos de estudios de Ado

¿En qué ha trabajado Ado?

Ado tiene una basta carrera en la industria musical.

Pues desde los 17 años de edad, Ado comenzó a lanzar videos Niconico (sin mostrar su cara) en Nintendo 3DS.

Plataforma en la que Ado tuvo gran éxito interpretando temas conocidos como Kimi no taion, Call boy y Taema naku ai-iro.

Por lo que ya para el año 2020, lanzó su primer tema original, Usseewa que se volvió un éxito en Japón.

De ahí Ado alcanzó la popularidad, lo que llevó a la cantante japonesa a interpretar New Genesis para la película de One Piece Film: Red.

Así como Ado es la intérprete del tema musical de apertura de la serie anime Spy X FAMILY titulado Kurakura.

Por primera vez en México, Ado llegará en concierto a nuestro país esto como parte de su gira Hibana.

Ado tendrá una única fecha en concierto en México, el próximo 8 de agosto de 2025 en la Arena CDMX.

La preventa de boletos para ver a Ado en concierto será del 19 al 21 de noviembre de 2024 en exclusiva Crunchyroll.

Mientras que la venta general de boletos se llevará a cabo el 22 de noviembre 2024 en el sistema Superboletos, taquillas de la Arena CDMX, El Palacio de Hierro y Soriana.