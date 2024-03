Al parecer Camila Cabello y Charli XCX tendrían un roce, pues una canción habría causado polémica entre las cantantes.

Luego de que Camila Cabello apareciera en sus redes sociales con un cambio de look y promocionado lo que será su nueva canción.

El detalles es que según los fans, el adelanto de la nueva canción de Camila Cabello - de 27 años de edad- se parece mucho a una canción de Charli XCX -de 31 años de edad-.

Tras reaparecer y darnos un adelanto de lo que se viene con su nueva música, Camila Cabello parece haber disgustado a los fans de Charli XCX.

Fans de Charli XCX que de inmediato reaccionaron a lo nuevo de Camila Cabello, pero no de manera positiva.

Pues ante el nuevo estilo de Camila Cabello no solo con su cambio de look, sino, también, en su música.

Las comparaciones de Camila Cabello a la música de Charli XCX salieron a relucir, por lo que los fans de la cantante británica aseguraron que la cubana le está copiando.

Se dicen que la nueva canción que lanzará próximamente Camila Cabello se parece bastante al pop de “experimental” de Charli XCX con su tema I Got It.

Y pese a que fue un rumor que salió entre los fans, al parecer Charli XCX opina lo mismo, pues luego de los dichos la cantante avivó la polémica.

Ya que a través de TikTok, Charli XCX subió un video en un auto, muy parecido al del adelanto de Camila Cabello, además, de que casualmente el fondo musical se trataba de su canción I Got It.

Lo que hizo que el roce entre las cantantes Camila Cabello y Charli XCX se hiciera real, y por lo que los fans dijeron que era una confirmación.

Sin embargo, tras los dichos y ataque entre fans Camila Cabello y Charli XCX, esta última quiso despejar los rumores.

Pues para dejar a un lado el chisme, Charli XCX compartió una foto con Camila Cabello durante el tour que hicieron con Taylor Swift - de 34 años- cuando fueron sus teloneras.

Y pese a los supuestos roces que se dicen, otros fans, aseguran que no hay ninguna pelea entre las cantantes Camila Cabello y Charli XCX.

Con ello, tras los dimes tanto Camila Cabello y Charli XCX no han salido a hablar del tema, por lo que solo se trataría un chisme entre fans sin sentido.

Aquí te te damos la letra de la canción original y su traducción en español de I Got It de Charli XCX:

Brooke Candy, fag mob

Charli XCX

Pabllo Vittar

Miss CupcakKe, uh

Big tits, double D's

No silicone and no saline

Jealous of me

Envious hoes in the all-green

Hater disease

Bitches, so sick of 'em, Dramamine

Bad Brooke Candy

If you ain't mad, well you 'bout to be

Ten step, ten keys

Swimmin' pools, goin' real deep

L.A., A.G. (A.G.!)

Studio with the real beats

So raw, sushi

Crashed your daddy's Lamborghini

Charli, baby

Pull up, pull up to the party

(Miss CupcakKe is on this track

Have you heard her? Have you seen her?)

Got a couple of bitches that want my attention

They actin' real vicious, but I'm not offended

They lurkin' like witnesses, money I'm gettin'

Could drop an ice tray and I still won't be slippin'

(Got) Another check comin' in

(Got) A couple checks I ain't spend

(Got) Fat pockets, need a gym

(I) Made it possible like Kim

Today, I got great times

Square it out like FaceTime

Yellow tape around the body

But not measurin' waistlines (Hoo, hoo, hoo, hoo!)

Zero fucks, the amount (what?)

Zero bucks in your account (you broke!)

So many offers on the table (what?)

A bitch gotta eat on the couch

Controlo qualquer um com a minha bruxaria

Minha bunda é mais forte que feitiçaria

Encanta, magia, atiça, vicia

Consigo o que eu quero se rebolo assim

Não existe ninguém aqui igual a mim, não, não

Todos querem sim (todos querem sim)

Me chamam de queen (me chamam de queen)

Todos querem sim (todos querem sim, eu sei)

Me chamam de queen

Todos querem sim, me chamam de queen

Todos querem sim, me chamam de queen

(Todos querem sim)

I Got It de Charli XCX