Julio Preciado -de nuevo- enfrenta problemas de salud que lo llevaron a posponer tres conciertos que daría este fin de semana en California, Estados Unidos.

Por medio de un video, Julio Preciado de 55 años de edad, dio a conocer su estado de salud, motivo por el que tuvo que cancelar tres conciertos, poniendo primero su bienestar.

Recientemente, el cantante se había sometido a una lipectomía, para los excesos de piel que le quedaron tras la manga gástrica, pero ¿Su salud tiene que ver con eso?

Te contamos qué fue lo que Julio Preciado dijo y que lo llevó a cancelar presentaciones en California, Estados Unidos.

Julio Preciado, quien fuera integrante de la Banda el Recodo, compartió que por su estado de salud tendría que cancelar tres de sus conciertos en California, Estados Unidos.

¿Qué fue lo que lo llevó a cancelar?

Por un video, compartido por ‘Chamonic3′, Julio Preciado apuntó que tiene un virus en la garganta que no se le ha curado desde el pasado lunes 31 de octubre.

Comentó que aunque desde un principio comenzó a tomar medicamentos e incluso nebulizaciones, no ha notado mejoría, por lo que decidió cancelar los conciertos.

Explicó que a diferencia de lo que haría en el pasado, ahora ve primero su salud, así que tras recomendaciones médicas prefirió cancelar.

Pues incluso compartió que su garganta está muy lastimada por el virus, de modo que ni siquiera podría cantar adecuadamente en California, Estados Unidos.

“Por prescripción médica, no estoy inventando nada, tengo un problema viral en mi garganta desde el lunes y me recomendaron reposo… si me forzo al rato no voy a poner ni cantar”.

Julio Preciado, cantante.