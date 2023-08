Malas noticias para los seguidores de Ateez: el concierto que la banda de k-pop ofrecerá esta noche en Arena Ciudad de México se realizará sin uno de sus integrantes.

Choi Jongho, de 22 años de edad, no estará presente. El vocalista principal de Ateez se perderá el inicio y parte de la gira mundial The Fellowship: Break The Wall, por cuestiones de salud.

Jongho (@jonghoteez / Instagram)

¿Qué le pasó a Jongho de Ateez?

Jongho, quien se encontraba en Los Ángeles por motivos laborales tuvo que viajar de urgencia a Corea, debido a que experimentó fuertes dolores en una de sus piernas.

El pasado 20 de agosto, la empresa KQ Entertainment envió un comunicado para informar que el cantante pondría en pausa sus actividades con Ateez ya que desde hace varias semanas tiene un problema de salud.

Resulta que Jongho se rompió el menisco por una lesión en el tobillo; no obstante, a fin de cumplir con todos sus compromisos se comenzó a inyectar para aliviar el dolor y mantenerse en pie, lo que resultó contraproducente.

“A Jongho se le diagnosticó una ‘ruptura de menisco’ después de su última lesión en el tobillo, pero debido a su fuerte voluntad de estar en el escenario, se enfocó en un tratamiento conservador y recuperación, incluidas inyecciones que ayudaron a aliviar el dolor y aumentar las cualidades regenerativas. Sin embargo, después del evento de hoy, Jongho experimentó un dolor extremo, por lo que hemos tomado la decisión de suspender de inmediato sus próximas agendas y hacer que regrese a Corea para realizar un examen y tratamiento exhaustivo por parte de expertos" KQ Entertainment informa sobre la condición de Jongho

Jongho (@jonghoteez / Instagram)

Ateez ya se encuentra en México

La gira de Ateez por Latinoamérica arrancará este miércoles a las 20:00 horas en Arena CDMX, recinto que eligió la boy band para su única presentación en el país.

Ateez en México: Precio de boletos para su concierto en Arena CDMX (@ateez_official_)

Por supuesto, la agrupación surcoreana ya se encuentra en tierra azteca. Algunos afortunados podrán disfrutar de su música desde las 14 horas ya que Ateez vendió boletos para los ensayos previos. El costo de las entradas superó los 3,700 pesos.

Cabe señalar que Ateez llegó al país el pasado lunes, sus fans compartieron su paso por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a través de videos compartidos en Twitter.

Esto sin duda ha alimentado la euforia de sus fans, quienes ansían darles la bienvenida esta noche así como corear cada uno de sus canciones.