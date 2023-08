La nueva canción de Luis Fonsi “Pasa la página” sería una indirecta para su ex Adamari López, te contamos que dice la inesperada letra.

Hoy jueves 24 de agosto Luis Fonsi de 45 años de edad, estrenará “Pasa la página” una canción que se ha especulado tendría indirectas para su ex Adamari López de 52 años de edad.

A pesar que aún no se estrena, Luis Fonsi ya dio de qué hablar al revelar algunos versos de su nueva canción donde estaría relacionado con su pasado matrimonio.

Recordemos que Luis Fonsi y Adamari López estuvieron casados por 4 años, de 2006 a 2010.

La ruptura entre ambos se dio en un momento delicado, pues Adamari López estaba en camino a superar uno de los momentos más difíciles de su vida.

Adamari López libró el cáncer de mama, enfermedad que le fue diagnosticada meses antes de casarse con Luis Fonsi.

Adamari López y Luis Fonsi (Agencia México)

Esto dice la nueva canción de Luis Fonsi “Pasa la página” que sería una indirecta para Adamari López

Hace unos días, Luis Fonsi publicó en sus redes sociales un avance de su nuevo tema “Pasa la página”, el cual se estrena hoy en todas las plataformas digitales.

Sin embargo, Luis Fonsi ha creado polémica ya que fans aseguran que tiene indirectas para su ex Adamari López.

“Pasa la página, no eres la víctima más Para que te quieran No hay que dar lastima Pasa la página Sigue con tu vida Estás viviendo un cuento que ya terminó” Pasa la página - Luis Fonsi

Según el adelanto que dio en redes, la letra habla de una persona que se aferra al pasado y le aconseja cerrar ese capítulo de sus vidas.

Luis Fonsi se ha encargado de compartir diferentes versos de la canción pero sus seguidores recordaron ese tórrido romance.

Incluso aseguran que el intérprete de “Despacito” solo quiere llamar la atención tirandole a Adamari López.

Otros aseguran que gracias a Adamari López fue que Luis Fonsi alcanzó la fama y señalaron que la canción es una falta de respeto y de inmediato reprobaron el tema.

Hasta el momento, Luis Fonsi no se ha pronunciado sobre las especulaciones, sin embargo no es la primera vez que su música se vincula con su ex.

Luis Fonsi también le dedico esta canción a Adamari López

Durante el 2006, Luis Fonsi estuvo casado con Adamari López, quienes se conocieron en México en el 2001.

Durante su matrimonio tuvieron que enfrentarse a una pruebas más grande que su amor, pues Adamari López fue diagnosticada con cáncer de mama.

A pesar que Luis Fonsi suele ser reservado con su vida personal, varios fans aseguran que de este matrimonio se derivaron uno de sus éxitos.

En el 2005, Luis Fonsi saco una canción llamada “Paso a Paso”, que habla de dos personas que enfrentan situaciones difíciles.