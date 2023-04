El pasado 6 de abril, Adamari López, de 51 años de edad, dejó sin habla a su público cuando se despidió del programa Hoy Día, salida que molestó a muchos.

Aunque había rumores de gente que esperaba que esto no fueran verdad, al confirmarse de la voz de Adamari López, comenzaron a despotricar contra el matutino.

Adamari López (@adamarilopez / Instagram)

Sin embargo, la producción ignoró críticas y ese mismo día presentó al suplente de Adamari López, nada menos que a Juan Rivera, de 44 años de edad.

Juan Rivera, cantante y actor (Instagram | @juanriveramusic)

Remplazo de Adamari López le sale caro a Hoy Día

Por alguna extraña razón, Telemundo dio por hecho que la presencia de Juan Rivera en el matutino dispararía el rating.

Incluso, lo pensó el propio por lo que pronto se compró la idea de que es una súper estrella.

Se dice que con el ego inflado y con sobrada seguridad, el reemplazo de Adamari López ya está incomodando a los productores de Telemundo.

Pues quiere que lo llenen de lujos además de cobrar un sueldazo.

Juan Rivera (@juanriveramusic / Instagram )

Juan Rivera se pone exigente con Telemundo

De acuerdo con Javier Ceriani y Elisa Beristain, de 52 y 50 años de edad respectivamente, Juan Rivera está pidiendo a Hoy Día que le pongan casa con piscina en Miami.

Pero eso no es todo, según los conductores de Chisme No Like, el remplazo de Adamari López está exigiendo dos carros; uno que ocupará él y otro que destinará a su esposa.

Así como espera que la empresa que lo contrató pague las colegiaturas de sus hijos, quienes ingresarán a un colegio de renombre.

Por si fuera poco desea que le paguen un sueldazo y que además fichen a su hermana Rosie Rivera, de 41 años de edad, para alguna producción o programa de Telemundo.

Rosie Rivera (@rosierivera / Instagram)

Esto porque se enteró que Adamari López cobraba al año cerca de 840 mil dólares (15 millones 251 mil 880 pesos mexicanos), además de bonos y pagos de comerciales.

Cabe mencionar que hasta el momento, Adamari López no ha confirmado ni desmentido la información también dada a conocer en Chisme No Like.