Faltando un par de semanas para los Premios Grammy 2024, se dieron a conocer las primeras personalidades que se subirán al escenario durante la ceremonia en vivo.

Serán Billie Eilish y Dua Lipa quienes formen parte de artistas que tendrán una participación musical en los Premios Grammy 2024.

Algo que muchos esperaban, tanto Billie Eilish como Dua Lipa tuvieron un gran 2023, ya sea con giras exitosas o un impacto mediático gracias a series o películas.

A su lado también estará Olivia Rodrigo, siendo de momento sólo ellas tres las confirmadas para aparecer en la premiación.

¿Qué se espera de Billie Eilish y Dua Lipa en los Premios Grammy 2024?

Aunque no se ha anunciado nada oficialmente, es casi un hecho que Billie Eilish y Dua Lipa interpreten los temas de Barbie en los Premios Grammy 2024.

Tomando en cuenta que son las canciones por las que Billie Eilish y Dua Lipa han sido reconocidas en 2023, además de estar nominadas con ellas en los Premios Grammy 2024.

Billie Eilish cantaría “What Was I Made For?”, que es el tema principal de Barbie; mientras Dua Lipa haría lo propio con “Dance The Night”, que corresponde a la escena de la fiesta.

De hecho los fans esperan un ensamble entre las dos cantantes para un gran bloque de la música de Barbie.

Este tipo de colaboraciones son muy requeridas por los organizadores de los premios, pues así se ahorran tiempo en televisión.

Aún quedan más sorpresas para los Premios Grammy 2024

Billie Eilish y Dua Lipa no serán las únicas que veamos en los Premios Grammy 2024, ya mencionamos también la confirmación de Olivia Rodrigo.

Fans esperan que los Premios Grammy 2024 le den espacio a interpretes como Peso Pluma, quien ya cantó en otras ceremonias internacionales.

Además de que faltaría la confirmación de cantantes también nominados y nominadas a Canción o Álbum del Año.

Siendo las más esperadas las presentaciones de Miley Cyrus y Taylor Swift; aunque de momento no hay confirmación de ninguna de las dos.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización. Los Premios Grammy 2024 se llevarán a cabo el 4 de febrero.

Con información de Recording Academy.