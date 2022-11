Más allá del miedo a las enfermedades respiratorias en los eventos masivos, lo de hoy es el temor al contagio de piojos y liendres como sucedió en el Corona Capital 2022.

Varios usuarios de redes sociales afirmaron que luego de acudir a este evento musical empezaron a tener piojos y liendres, por lo que alertaron a otros.

Algunos de ellos fueron los usuarios @princesaalcatel y @soysimpsonito, quienes dijeron que ya van varios casos además de los suyos.

¿Cómo yo tengo piojos y a los que vieron a otras bandas en el Corona Capital no les pasó nada? pic.twitter.com/Rso4UspwTO — Simpsonito (@SoySimpsonito) November 21, 2022

Concierto de Miley Cyrus en el Corona Capital 2022 termina en contagio de piojos

La primera de ellas afirmó que estuvo en el show de Miley Cyrus por lo que alertó a quienes pudieran estar en el mismo concierto y ya sientan picazón en la cabeza por los piojos.

Para ellos valió alertar a otros, no obstante, algunos lo tomaron a broma y se burlaron diciendo que eso no pasaba ni cuando los boletos costaban 800 pesos y ahora se han encarecido.

A pesar de esta y otras tragedias para algunos otros fue el mejor Corona Capital que se pudo haber tenido.

Ya dicen que el Corona Capital “is the shit”... literalmente

En referencia a las otras tragedias también afirman que una chica hizo “del 2″ frente a todos.

En este caso aplicaría la frase “el Corona Capital is the shit” y no en el sentido del slang estadounidense sino en la traducción literal, como dijo una usuaria, luego de que la asistente al concierto “se cagó” ahí mismo.

Recuerdo que empezó a oler bien culero, la morra de cabello morado se levantó y mi mirada se encontró con la de un wey que estaba tomando fotos que me confirmó con incredulidad y asco que, efectivamente, la morra acababa de cagarse a un lado nuestro https://t.co/6hBTmvobvM — Omar Muñoz (@omarmunoz93) November 21, 2022

Cabe recordar que que la frase “is the shit” significa que algo es “increíble” o en México una “chingonería”, pero que en la traducción literal -y que ha metido en aprietos a unos cuantos que no dominan el inglés- se lee “es la mierda”.

El usuario @omarmunoz93 dijo molesto que no hay pretexto para “cagarse” en el lugar, a pesar de estar 10 horas esperando y continuar con “el mojón” en los tenis.

Chica “se cagó” en el Corona Capital 2022

Para algunos usuarios lo peor de ese evento fue que una asistente defecó, o “se cagó”, como dijeron, y no tanto el contagio de piojos.

se están desviando de que el verdadero enemigo público del Corona Capital debería ser la morra que, el viernes, literalmente se cagó durante Boy Division. — hesitant alien but also willem dafriend (@NiniRocci) November 21, 2022

Lo peor de todo es que toda la gente estaba encapsulada por la multitud, dijeron.

Mientras tanto, otros señalan que hubo otra que hiizo sus necesidades en u vaso y fue ayudada por sus amigos.

WE CREO QUE MI NOVIO ESTABA ENFRENTE DE ELLA o tal vez fue otra pero ella se hizo en un vaso y su novio y su amigo la ayudaron — kia🥀SAW MCR ⊂(•‿•⊂ )*.✧🕸️ (@local_ttrash) November 21, 2022

La chica a la que sucedió esta desgracia es identificada como “una morra de cabello morado” quién se estaba levantando cuando comenzaron a detectar malos olores.

Para desgracia de otros, encontraron condones abiertos, por lo que además habrían quienes “hicieron el frutidelicioso” dejando otro tipo de fluidos en el lugar.