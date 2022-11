El Corona Capital 2022 dio inicio este viernes 18 de noviembre de 2022, siendo uno de los festivales más esperados por presentaciones como la de My Chemical Romance.

Los organizadores del Corona Capital 2022 lo saben, es por ello que pusieron una transmisión en vivo del evento, que incluye el concierto de My Chemical Romance de este viernes.

La transmisión la puedes ver directamente en el canal oficial de YouTube del Corona Capital 2022, donde encontrarás la “Señal Capital-Día 1″.

Toma en cuenta que existen dos de esas señales; pero es la que te aparece “abajo” la que te mostrará el concierto de My Chemical Romance.

Aunque para que no te confundas, aquí te dejamos el directo desde el Corona Capital 2022.

¿A qué hora tocará My Chemical Romance en el Corona Capital 2022?

Hay un poco de confusión sobre la hora en que tocará My Chemical Romance en el Corona Capital 2022.

Se supone que My Chemical Romance tocaría a las 11:30 PM , en el escenario Corona; sin embargo, en el directo de YouTube (que se supone es en vivo) dice otra cosa.

Ahí menciona que la aparición, y por ende la transmisión, de My Chemical Romance en el Corona Capital 2022, iniciará a las 00:50 AM del sábado 19 de noviembre, terminando a las 2:30 AM.

Al parecer hubo un cambio de planes en el orden y horario de presentación de las bandas del Corona Capital 2022; de todas formas les recomendamos estar al pendiente desde las 11:30 PM.

My Chemical Romance a (REUTERS)

TikTok también está transmitiendo el Corona Capital 2022

YouTube no es el único que trae la transmisión en vivo del Corona Capital 2022; sin embargo, ellos traen una transmisión diferente a la que tenemos en los canales mencionados.

En TikTok el Corona Capital 2022 sólo está transmitiendo presentaciones escogidas de los grupos, siguiendo el cartel anunciado; aunque sin un seguimiento puntual de alguno de los escenarios.

De hecho, no es una transmisión continua, pues después de cada artista elegido, hay un corte que puede incluir entrevistas con el talento o una cortina de espera.

No sabemos si aquí tendrán a My Chemical Romance.

TikTok hará transmisiones del Corona Capital 2022 (Especial)

De igual manera, la experiencia del Corona Capital 2022 en TikTok no es la mejor, pues el video se traba bastante y a veces se queda cargando; sin embargo, ahí van una hora adelantados.

Si quieres ver el Corona Capital 2022 en esa plataforma, lo puedes hacer en: https://www.tiktok.com/@coronacapitalmx/live