Cinépolis y Cinemex confirman la llegada a sus salas de cine de Pink Floyd Live at Pompeii 2025, el legendario concierto de la banda británica de 1971.

Esto como parte de la remasterización del concierto en 4K que llegará a Cinépolis y Cinemex bajo el título Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII.

Así que presta atención que te traemos los detalles de precio, fecha y preventa para Pink Floyd Live at Pompeii 2025, el legendario concierto en vivo en Cinépolis y Cinépolis.

Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII (Pink Floyd )

¿Cuándo se estrena el legendario concierto en vivo de Pink Floyd Live at Pompeii 2025 en Cinépolis y Cinemex?

El legendario concierto en vivo de Pink Floyd Live at Pompeii 2025 tendrá su estreno en las pantallas grandes de Cinépolis y Cinemex durante el mes de abril.

Las funciones serán a partir del próximo 24 de abril de 2025 para Pink Floyd Live at Pompeii 2025 en Cinépolis y Cinemex.

Recuerda que Pink Floyd Live at Pompeii 2025 tendrá funciones limitadas, por lo que te recomendamos checar la cartelera y horarios en ambas cadenas.

❤️‍🔥#PinkFloyd at Pompeii.❤️‍🔥 El legendario concierto que se filmó en las ruinas de la ciudad más importante, llegará en versión remasterizada este 24 de abril. 🎤🤩@MasQueCineLatam pic.twitter.com/4PzlQgybTE — Cinépolis (@Cinepolis) March 4, 2025

¿Qué precio tendrán los boletos y fecha de preventa para Pink Floyd Live at Pompeii 2025 en Cinépolis y Cinemex?

Los boletos para el legendario concierto en vivo de Pink Floyd Live at Pompeii 2025 en Cinépolis y Cinemex no han confirmado su preventa.

El precio de boletos será especial, al ser una función limitada para Pink Floyd Live at Pompeii 2025.

Sin embargo, como referente, los costos de boletos podrían oscilar entre los 120 a los 280 pesos para ver Pink Floyd Live at Pompeii 2025 en Cinépolis y Cinemex

¿De qué trata Pink Floyd Live at Pompeii 2025 con estreno de Cinépolis y Cinemex?

Pink Floyd Live at Pompeii 2025 es el legendario concierto en vivo de la banda de rock psicodélico de 1971.

Mismo que Pink Floyd filmó grabó en las ruinas de Pompeya entre el 4 y 7 de octubre de 1971 con interpretaciones de canciones como Echoes, One of These Days y A Saucerful of Secrets.

Por lo que tras el hallazgo del negativo original de 35 mm, la cinta fue remasterizada en 4K, así como audio mejorado por el mismísimo músico Steven Wilson, de 54 años, que estará visitando México en octubre próximo.