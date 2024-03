La agenda de conciertos para México 2024, suma a Niall Horan, el ex One Direction que llegará con 3 show en solitario para nuestro país.

Tras los rumores, es oficial el regreso del cantante británico Niall Horan -de 30 años de edad- en concierto a nuestro país, tras su exitosa presentación en la edición pasada del Corona Capital 2023.

Por lo que de manera solitaria el ex One Direction estará presentándose en México en concierto como parte de su gira The Show Niall Horan Live on Tour Latin America 2024.

Niall Horan en México: Precio de boletos para los 3 conciertos en solitario del ex One Direction

¿Cuándo son los 3 conciertos en solitario de Niall Horan, el ex One Direction en México?

Ve apartando la fecha para los 3 conciertos en solitario de Niall Horan, el ex One Direction en México 2024.

Pues esta vez los conciertos de Niall Horan serán en 3 distintas ciudades de nuestro país, por lo que no tienes pretexto para perdértelo.

Ya que el ex One Direction, Niall Horan se estará presentando en concierto los días:

20 de septiembre del 2024 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, CDMX

23 de septiembre del 2024 en la Arena VFG de Guadalajara, Jalisco

25 de septiembre del 2024 en la Arena Monterrey en Monterrey, Nuevo León

Preventa de boletos para los 3 conciertos en solitario de Niall Horan en México 2024

Ve sacando la tarjeta pues la preventa de boletos para los 3 conciertos en solitario de Niall Horan en México 2024 ya tiene fecha de salida en la boletera Ticketmaster.

Asimismo, se dice que los boletos para los 3 conciertos en solitario de Niall Horan en México 2024 tendrán preventa con códigos, por lo que tendrás que revisar tus correo o app de Citibanamex.

Con ello la preventa de boletos para los 3 conciertos en solitario de Niall Horan en México 2024 se realizará de la siguiente forma:

6 de marzo 2024 - Venta a Fans con códigos tras registro en la página de Niall Horan comienza a las 9:00 a,

8 de marzo 2024 - Venta Beyond/Prestige con códigos y 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos, arranca a las 9:00 am

10 de marzo de 2024 - Preventa Priority: con códigos y 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos, arranca a las 9:00 am

11 de marzo de 2024 - Preventa Citibanamex arranca a las 11:00 am y 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos,

12 de marzo de 2024 - Venta General a partir de las 11:00 am y en taquillas de los recintos.

¡Este es el anuncio que estaban esperando! ❤️‍🔥 @NiallOfficial regresa a nuestro país con #TheShow.⚡️#PreventaCitibanamex: 11 de marzo.

Venta general a partir del 12 de marzo. pic.twitter.com/JcReWX8k6g — Ocesa Total (@ocesa_total) March 4, 2024

¿Ya hay precio de boletos para ver a Niall Horan en México?

El precio de boletos para ver a Niall Horan en México en sus 3 conciertos para nuestro país no se han revelado de manera oficial.

Sin embargo, entre insider se dice que el precio para ver a Niall Horan en concierto en la CDMX oscilará entre los 830 a los 2 mil 904 pesos ya con cargos.

Mientras que los boletos en Monterrey para Niall Horan tendrían un precio ya con cargos entre los 708 a los 2 mil 660 pesos.