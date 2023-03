Nelson de La Academia se mostró más que emocionado y feliz, al salir extasiado del concierto de la mismísima Yuridia.

El cuarto lugar de La Academia Nelson Carreras de 21 años de edad, vivió una de las noches más especiales de su vida.

Luego de que el día de ayer Nelson de La Academia fuera uno de los 10 mil asistentes al concierto de Yuridia en el Auditorio Nacional.

Para Nelson de La Academia no hubo mejor noche que la de ayer, luego de salir extasiado del concierto de Yuridia.

Así lo dejó ver Nelson de La Academia, que a través de una historia en su Instagram, se dijo no saber cómo expresar toda la emoción de haber visto a Yuridia en concierto.

“No puedo expresar que nunca en mi vida he disfrutado algo tanto como ir a este concierto, no puedo expresarlo de verdad”.

Tanto era la emoción que se cargaba Nelson de La Academia tras ver y escuchar a Yuridia en concierto, que aseguraba que nadie se imaginaba lo bien que canta.

“Es que ustedes no se imaginan lo bien que canta esta mujer, bueno si se lo imagina, canta espectacular, empecemos por ahí”.

Asimismo, Nelson de La Academia quedó sorprendido por el show que arma la cantante Yuridia.

Que además para Nelson de La Academia fue aún más especial al ver a Yuridia con “sus vestidos, su embarazo, su show, sus bailarines, las banderas y todo”, así lo expresó.

Asimismo, Nelson de La Academia agradeció a sus fans “las ranas”, por este regalo, pues los boletos para el concierto de Yuridia fueron un presente de Navidad.

“Gracias, para los que no saben este es un regalo que me hicieron mis ranas por Navidad, es el mejor regalo del mundo y para mi es mi primer concierto, en verdad me voló la mente”.

