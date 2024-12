Natanael Cano -de 23 años de edad- enfureció a sus fans por cancelar su concierto en Tepic, a quienes les envió un video para disculparse.

El pasado 30 de noviembre, Natanael Cano se iba a presentar en la Plaza de Toros de Tepic, Nayarit.

Sin embargo, el cantante canceló el evento minutos antes de que iniciara, lo que hizo enojar a los asistentes y hasta arrojaron objetos al escenario.

Los boletos para el concierto de Natanael Cano en Tepic tenían un costo de entre mil 725 hasta los 3 mil 500 pesos.

Es por eso que el público enfureció al enterarse que el cantante había cancelado el concierto.

Minutos antes de que iniciara la presentación, el recinto compartió un video de Natanael Cano donde cancelaba el concierto.

El cantante mencionaba que debido al clima no pudo viajar a Tepic y se disculpó con sus fans.

“Para toda mi gente de Tepic de parte de los corridos tumbados y su compita Nata, les pedimos una disculpa por no haber llegado al evento de esta noche, pero esperamos nueva fecha por condiciones del clima no pude llegar, no se dieron los tiempos”

Natanael Cano