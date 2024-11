Natanael Cano -de 23 años de edad- está acusado de cohecho, y recientemente se filtró el video completo donde se le ve sobornando a policías de Hermosillo.

El pasado 29 de marzo, Natanael Cano fue detenido en calles de Hermosillo por manejar a exceso de velocidad.

El cantante fue vinculado a proceso por cohecho y ahora se reveló un comprometedor video que podría ‘hundirlo’ más.

Natanael Cano ha intentado librase de las autoridades en diversas ocasiones, pues recientemente sus abogados trataron de suspender el proceso en su contra ofreciendo 10 mil pesos.

Circula en redes sociales el video completo de la detención de Natanael Cano en Hermosillo y sus palabras lo incriminan más.

En las imágenes se ve a un grupo de hombres discutiendo con la policía, luego de que el cantante ofreciera dinero para no ser detenido.

“Aquí nací yo también igual que ustedes. No son así, no sean así a las 2 de la mañana tengo la calle sola, no estoy haciendo ningún daño, no hay carros, está tráfico solo. ¿A qué estamos jugando?”

Natanael Cano