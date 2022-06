A través de redes sociales dieron a conocer que el ex bajista de la banda Bon Jovi, Alec John Such, ha muerto a los 70 años de edad, los cuales cumplió el pasado 5 de enero.

Fue el propio Jon Bon Jovi quien confirmó la muerte de Alec John Such, ex bajista de la banda de la que fue miembro desde 1983 hasta 1994.

De acuerdo al comunicado lanzado por Jon Bon Jovi, aseguró tener “el corazón destrozado” por la muerte de su amigo y compañero Alec John Such.

Describió al ex bajista de Bon Jovi como “un hombre original y miembro fundador de Bon Jovi”, además, el cantante aseguró que Alec John Such fue integral en la formación de la banda.

Se desconoce la causa de muerte de Alec John Such, ex bajista de Bon Jovi

Jon Bon Jovi ha anunciado la muerte de su amigo y ex bajista de la banda Bon Jovi, Alec John Such a los 70 años de edad, pero no se reveló el motivo de su muerte.

Alec John Such, quien se convirtiera en el bajista de la legendaria banda de Bon Jovi, nació en Nueva York, Estados Unidos en 1951 y se dedicó a la música y a la composición.

En su comunicado, Jon Bon Jovi reveló que Alec John Such fue amigo de la infancia de Tico y trajo a Richie.

Aseguró que Alec John Such, siempre fue salvaje y lleno de vida, por lo que esos recuerdos, según Jon Bon Jovi “traen una sonrisa a mi rostro y una lágrima a mi ojo”.

De momento, no se ha revelado cuál fue la causa de muerte de Alec John Such, ex bajista de la banda Bon Jovi a sus 70 años.

Pero la noticia de la muerte de Alec John Such, ex bajista de Bon Jovi, ha generado toda una ola de reacciones en redes sociales, tanto de colegas, amigos y fanáticos.