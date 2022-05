El actor de ‘Friends’, Mike Hagerty, conocido por participar en la famosa serie como el conserje del edificio de Monica, Rachel, Joey y Chandler, ha muerto a los 67 años de edad.

Mike Hagerty era conocido por actuar en ‘Friends’ como el señor Treeger , el intendente en donde Monica, Rachel, Chandler y Joey vivían.

La noticia de la muerte de Mike Hagerty fue dada por la comediante Bridget Everett, con quien compartió créditos en la serie ‘Somebody Somewhere’ de HBO Max.

No se reveló la causa de muerte de Mike Hagerty, actor de ‘Friends’

Mike Hagerty de 67 años, recordado por su papel protagónico en ‘Friends’, murió el pasado viernes 6 de mayo; sin embargo, no se ha revelado la causa de muerte.

Mike Hagerty apareció por primera vez en ‘Friends’ en el episodio ‘The One Where Heckles Dies’, cuando el grupo de amigos limpia el departamento de su vecino, el señor Heckles.

No obstante, el capítulo más popular con la participación de Mike Hagerty fue en ‘The One With the Ballroom Dancing’, en donde Joey le ayuda al señor Treeger a practicar sus pasos de baile.

Por su parte, en la serie ‘Somebody Somewhere’ Mike Hagerty interpretó al padre del personaje de Everett, Sam.

Y, a principios de este año, la serie de HBO Max fue renovada para una segunda temporada.

Mike Hagerty, quien ha muerto a los 67 años, participó en las siguientes series y películas:

Cheers

The George Carlin Show

Lucky Louie

Entourage

Glee

Brooklyn Nine-Nine

Mike Hagerty también participó en las siguientes películas:

Brewster’s Millions

So I Married an Axe Murderer

Austin Powers: The Spy Who Shagged Me

Inspector Gadget

Rampage: The Hillside Strangler Murders

Thin Ice

