Mal Hombre es la nueva canción que Kimberly Loaiza lanzó a menos de una semana de que la infidelidad de su esposo, Juan de Dios Pantoja, fuera revelada.

Y es que si algo aprendimos, sobre todo durante el último año, es que las tiraderas en canciones son el resultado inmediato de un corazón roto.

Por lo que Kimberly Loaiza -de 25 años de edad- no fue la excepción, pues sigue en medio del escándalo que provocó la infidelidad de su esposo y padre de sus hijos.

Fue así que llegó Mal Hombre, la nueva canción que sí o sí estaría dedicada a Juan de Dios Pantoja -de 27 años de edad- después de traicionar la confianza de su matrimonio.

Mal Hombre de Kimberly Loaiza se lanzó en plataformas musicales la tarde del 25 e octubre de 2023 y rápidamente se está ganando el cariño de las linduras.

Y no está para menos, pues ahora Juan de Dios Pantoja se convirtió en el hombre más odiado de las redes tras su infidelidad.

Sin embargo, Kimberly Loaiza estaría sanando la traición con ayuda de Mal Hombre, pues la letra de la canción dejaría ver algunas cosas que siente la infleuncer.

Primero que nada, Kimberly Loaiza habla de lo que ya no sentía dentro de la relación. A tal grado que se dio cuenta de que su felicidad no dependía de nadie más:

Una infidelidad como la cometida con Juan de Dios Pantoja es un acto que suele ser imperdonable para muchas personas.

Y aunque es sabido que Kimberly Loaiza perdonó la primera, no parece estar dispuesta a hacerlo una segunda vez.

Ya que en Mal Hombre estaría deseando que Juan de Dios Pantoja no se recupere de su error. Pues fue una persona que rompió un corazón y que merece que se lo rompan a él:

Sin embargo, Kimberly Loaiza también parece estar enfocada el el futuro, pues, pese al corto tiempo, dice haber superado lo ocurrido y haber olvidado todo:

Cabe destacar que en ningún momento Kimberly Loaiza hace una mención directa de Juan de Dios Pantoja .

Pero ante los recientes acontecimientos es fácil deducir que la letra de Mal Hombre es una referencia lo que hizo el influencer.

Si bien la canción Mal Hombre de Kimberly Loaiza ya fue lanzada, habrá que esperar un poco más para el video oficial.

Esto porque, de acuerdo con la cantante, el video de Mal Hombre todavía no se ha terminado de editar y puede que quede listo para el jueves 26 de octubre.

Pero aún así, Kimberly Loaiza ya dio un pequeño adelanto de lo que sería el video de Mal Hombre, advirtiendo por la restricción de contenido.

Ya que al parecer habrá imágenes sensibles no aptas para menores de edad.

Esta es la letra de Mal Hombre, la canción de Kimberly Loaiza dedicada al infiel de Juan de Dios Pantoja:

Te volví a ver y ya no sentí nada

Ya no se siente tan vacía la cama

Sin ti la vida no se acaba

A tu lado me sentía apagada

Pa’ ser feliz no te necesitaba

Y ojalá que se te escape mi nombre

Que no encuentres la cura para sanar el mal de amores

Que cuando estés borracho me llores

Que te rompan el cora sin piedad por mal hombre

Te estaba queriendo más a ti que a mí

Olvidé el último día que a tu lado fui feliz

Ya te arranqué de raíz

Si te di la espalda es porque lo aprendí de ti

Tú, maldito canalla

Ahora que te fuiste espero muy mal de vaya

Ando ‘on fire’ a la baby ya no falla

Animal rastrero ya no eres de mi talla

No, no, no, en ese avión ya no me monto

Fue mejor decirte adiós

Tengo a otro como devoto

Que a ti te perdone Dios

Ni cicatriz dejó tu herida

Ya sané lo que dolió

Lo vivido se me olvidó

Y ojalá que se te escape mi nombre

Que no encuentres la cura para sanar el mal de amores

Que cuando estés borracho me llores

Que te rompan el cora sin piedad por mal hombre

Te volví a ver y ya no sentí nada

Ya no se siente tan vacía la cama

Sin ti la vida no se acaba

A tu lado me sentía apagada

Pa’ ser feliz no te necesitaba

Y ojalá que se te escape mi nombre

Que no encuentres la cura para sanar el mal de amores

Que cuando estés borracho me llores

Que te rompan el cora sin piedad por mal hombre

Mal Hombre, de Kimberly Loaiza