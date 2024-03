Cypress Hill y la Orquesta Sinfónica de Londres se unirán para un evento histórico en el Royal Albert Hall y Los Simpson lo predijeron.

Fue en 1996 cuando el episodio “Homerpalooza” presentó a Cypress Hill como protagonista en una escena memorable.

En ella, la banda es parte del festival Hullabalooza junto a Sonic Youth y Smashing Pumpkins, compartiendo su éxito “ Insane in the Brain ” con músicos ingleses.

26 años después, el grupo confirmó a través de un video su presentación junto a la Orquesta Sinfónica de Londres para el próximo 10 de julio.

Cypress Hill tocará con Orquesta de Londres; Los Simpson lo predijeron (Twitter)

Cypress Hill buscaba hacer realidad su capítulo de Los Simpson

Ya desde 2022 la banda de hip hop Cypress Hill buscaba hacer realidad su capítulo en Los Simpson, celebrar el 30 aniversario de un álbum.

“Creo que sería muy bueno hacer algo con eso, todavía lo estamos planeando, así que deben estar atentos”, decían.

Ahora, en este evento, interpretarán todo su álbum “Black Sunday” lanzado en 1993, además de incluir algunos de sus mayores éxitos.

La promoción del concierto incluye un guiño a la icónica escena de Los Simpson.

Aunque Cypress Hill ha tocado con otras orquestas anteriormente, esta será la primera vez que lo hagan con la prestigiosa Orquesta Sinfónica de Londres.

¿Quiénes son Cypress Hill?

Cypress Hill es un influyente grupo de hip-hop originario de Estados Unidos, específicamente de South Gate, California.

Se formaron a finales de la década de 1980 y son conocidos por su distintivo estilo musical que fusiona el rap con elementos de rock, funk y música latina.

Cypress Hill está compuesta por varios miembros, incluidos B-Real, Sen Dog, DJ Muggs y Eric Bobo, entre otros.

La banda alcanzó fama en la década de 1990 con el lanzamiento de su álbum debut homónimo de 1991, que incluía éxitos como “ How I Could Just Kill a Man ” y “ Insane in the Brain ”.

Desde entonces, han lanzado varios álbumes exitosos y han sido pioneros en la escena del hip-hop, ganándose un lugar destacado en la historia del género.

La música de Cypress Hill a menudo aborda temas como la marihuana, la vida en la calle, la política y la cultura urbana.