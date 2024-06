Ángela Aguilar -de 20 años de edad- lanzó su nueva canción Gotitas Saladas, pero los comentarios se enfocan más en el futuro de su relación con Christian Nodal.

No ha pasado ni una semana desde que los cantantes confirmaron su romance, pero aún así ambos se han jurado ya un amor eterno.

Sin embargo, los fans y algunos detractores de la nueva relación han empezado a realizar sus predicciones en torno a Ángela Aguilar y Christian Nodal, de 25 años de edad.

Pues incluso su nueva canción, Gotitas Saladas, ha sido considerada como un presagio de cómo terminaría su relación con el cantante.

Fue el pasado 13 de junio cuando Ángela Aguilar lanzó al mundo su nuevo sencillo titulado Gotitas Saladas, la canción que habla de un amor que no pudo ser.

Y es que a lo largo de la letra se puede entender que es la historia de un romance que por más que se intentó mantener, tuvo que terminar.

Dejando tristeza y hasta un sentimiento de ira por la fallida relación. En una parte de la canción Ángela Aguilar canta:

Gotitas saladas

Compañeras para el mal de amor, enfermeras del alma

Tristezas mojadas

Que aún no he querido secar para que no te vayas

Fragmento de Gotitas Saladas, canción de Ángela Aguilar